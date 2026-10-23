Secretário de Segurança detalha mudanças em atos de Celina e Grass neste sábado

Com atos marcados para a véspera do segundo turno no mesmo horário e na região central de Brasília, as campanhas de Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) entraram em acordo para conciliar as duas manifestações. Nesta sexta-feira (23/10), em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília —, Alexandre Patury, secretário de Segurança Pública do DF, detalhou quais mudanças foram feitas para garantir que tudo transcorra bem.

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Às jornalistas Adriana Bernardes e Mariana Niederauer, o responsável pela pasta explicou que o ato de Celina, neste sábado, com início na Torre de TV, seguiria até o Museu Nacional, onde seria a concentração do ato de Grass. A fim de evitar possíveis confrontos, Patury entrou em contato com Celina, como governadora, para marcar uma reunião de emergência. “Falei que, se não houver acordo, a Segurança Pública ficaria muito preocupada porque não teria como garantir a segurança de dois pontos antagônicos no mesmo local”, falou.

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O secretário contou que ontem foi feito o encontro. Ficou acordado que o ato da direita sairá da Torre de TV em direção ao Palácio do Buriti. Ele será das 16h às 21h. Já o ato da esquerda será das 15h às 20h30 e terá concentração no Museu Nacional. Foi ajustado para que os manifestantes sigam até o Teatro Nacional. “Vamos buscar equalizar com muita segurança para que todos possam se manifestar livremente”, afirmou o titular da SSP.

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De acordo com Patury, haverá no dia uma linha de policiais na Rodoviária do Plano Piloto, possível ponto de encontro dos manifestantes. Também haverá linhas ao lado do Museu Nacional e da Torre de TV. Câmeras e drones na região serão utilizados para ajudar a garantir a paz. “Também contamos, claro, com o bom senso porque as pessoas vão se encontrar.”

Assista à íntegra do programa:

*Estagiária sob supervisão de Tharsila Prates



