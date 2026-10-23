IDP se torna universidade e amplia autonomia para pesquisa e ensino

O reconhecimento é inédito entre instituições privadas com sede no DF nos últimos 31 anos. - (crédito: Júlia Tótoli/Divulgação)

O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) recebeu do Ministério da Educação (MEC) o credenciamento como universidade, uma mudança que marca uma nova etapa para a instituição e para o ensino superior privado do Distrito Federal, na última. Agora, a instituição levará o nome de IDP Universidade. A decisão foi publicada na última quinta-feira (22/10), no Diário Oficial da União.

O reconhecimento é inédito entre instituições privadas com sede no DF nos últimos 31 anos. A dimensão da conquista também pode ser medida pelo cenário nacional: segundo o Censo da Educação Superior de 2024, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cerca de 4% das instituições privadas de ensino superior do país eram classificadas como universidades.

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Para o diretor do IDP Universidade, Thiago Caldeira, a mudança reconhece um trabalho desenvolvido ao longo de quase três décadas e abre novas possibilidades para a atuação acadêmica. “O credenciamento do IDP como universidade consagra as ações de ensino, pesquisa e extensão realizadas por professores, alunos e pesquisadores da instituição ao longo dos últimos 28 anos”, afirma.

Caldeira define o reconhecimento como um “selo” público do desenvolvimento institucional e da atuação do IDP na produção de conhecimento voltado a questões relevantes para o país. Segundo ele, a nova condição também permitirá ampliar as atividades acadêmicas e fortalecer a cooperação entre pesquisadores.

O que muda com o reconhecimento

Na prática, o credenciamento como universidade representa mais do que uma mudança de nome. A autonomia universitária permite à instituição tomar determinadas decisões acadêmicas e administrativas sem precisar submeter cada uma delas à autorização prévia do MEC, respeitadas as regras da legislação educacional. Isso pode facilitar a organização e a expansão de cursos, programas de pesquisa e atividades de extensão, dentro dos limites regulatórios aplicáveis.

A condição de universidade também pressupõe uma estrutura acadêmica consolidada, com integração entre ensino, pesquisa e extensão, corpo docente qualificado e atuação na pós-graduação. Não basta oferecer cursos: é necessário demonstrar capacidade institucional para produzir conhecimento, formar pesquisadores e contribuir para a sociedade.

Para estudantes e professores, essa estrutura pode favorecer a criação de projetos interdisciplinares, a ampliação de redes de pesquisa e o desenvolvimento de iniciativas que aproximem a produção científica de problemas concretos. A mudança, porém, não significa que todos os cursos passarão a ter novos conteúdos ou que os diplomas já emitidos serão alterados automaticamente.

“A nova etapa, marcada pelo exercício da autonomia universitária, permitirá expandir as atividades de pesquisa e extensão e fortalecer a integração dos pesquisadores em redes interdisciplinares e interinstitucionais”, explica Caldeira.

O diretor destaca ainda a importância dos programas de mestrado e doutorado para o desenvolvimento científico da instituição. A pós-graduação stricto sensu, segundo ele, tem papel relevante na coordenação das linhas de pesquisa do IDP, contribuindo para organizar investigações e aprofundar a formação de pesquisadores.

Pesquisa e pós-graduação no centro do projeto

A instituição começou como um centro de pensamento voltado à análise de questões brasileiras e, ao longo dos anos, ampliou sua atuação para diferentes níveis de ensino e áreas do conhecimento. Atualmente, a sede de Brasília reúne 13 cursos de mestrado e doutorado, com mais de 2 mil estudantes matriculados.

A unidade IDP Faria Lima, em São Paulo, oferece outros três cursos de mestrado. A instituição também mantém mais de 25 MBAs e especializações, ampliando as possibilidades de formação para além da graduação.

A proposta é aproximar a investigação acadêmica dos desafios enfrentados pela sociedade. Para isso, o IDP reúne professores e pesquisadores que também atuam em instituições públicas, empresas e outros setores profissionais. A experiência desses profissionais pode contribuir para que questões observadas no cotidiano se transformem em problemas de pesquisa e em novas formas de produzir conhecimento.

A tradição em áreas como Direito, Economia e Administração Pública foi ampliada para campos como Arquitetura e Urbanismo, Ciência da Computação, Engenharia de Software, Psicologia, Publicidade e Propaganda e Relações Internacionais. A instituição também investe em iniciativas de aprendizagem prática, como o IdeaLab, ambiente voltado à investigação, ao pensamento crítico, ao empreendedorismo e à experimentação.

Para Caldeira, o reconhecimento como universidade pode fortalecer uma rede que já existia antes do credenciamento. “O título de universidade fortalece esse processo de internacionalização. Trata-se de uma classificação reconhecida em todo o mundo, que expressa o compromisso do IDP com a produção acadêmica de qualidade e abrangente”, afirma.

O diretor avalia que a nova condição amplia a capacidade institucional de responder às demandas da sociedade e de aprofundar a cooperação com universidades estrangeiras. O intercâmbio, nesse contexto, não se limita à experiência individual dos alunos: também pode favorecer a circulação de pesquisadores, o desenvolvimento de projetos conjuntos e o contato com diferentes métodos de investigação.

Além do reconhecimento institucional, o desafio será transformar a autonomia universitária em oportunidades concretas de formação, pesquisa e extensão. A capacidade de ampliar projetos científicos, fortalecer parcerias e aproximar o conhecimento acadêmico das necessidades da sociedade será determinante para os próximos passos da instituição.