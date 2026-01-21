IDP amplia intercâmbios e abre seleção estratégica para 2026

Correio Braziliense

O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), com sede em Brasília, anuncia a ampliação da estratégia de internacionalização e a abertura de novo processo seletivo para vagas remanescentes de graduação. A instituição projeta dobrar, em 2026, o número de estudantes em intercâmbio internacional, passando de 50 para 100 alunos em universidades no exterior.

Atualmente, estudantes do IDP realizam mobilidade acadêmica em universidades reconhecidas em diferentes países. A partir de 2026, o plano é ampliar as oportunidades, com a inclusão de destinos inéditos na China e em países da Europa, além de manter parcerias nas Américas. A proposta é conectar os alunos a centros internacionais de ensino e pesquisa desde o início da graduação.

Segundo o diretor acadêmico do IDP, Atalá Correia, a ampliação reflete a estratégia de formar profissionais preparados para atuar em contextos globais. A instituição aposta na internacionalização como parte estruturante da formação acadêmica.

Os estudantes selecionados para os programas de intercâmbio contam com isenção total da mensalidade no IDP durante o período fora do país e também não pagam matrícula nas universidades parceiras. O intercâmbio tem duração média de seis meses e é realizado por meio de convênios com instituições estrangeiras.

Além da mobilidade acadêmica, o IDP oferece o programa de Duplo-Título em Direito, em parceria com a Università degli Studi Roma Tre, na Itália. Nesse modelo, o aluno conclui a graduação em cinco anos e recebe dois diplomas, um brasileiro e outro italiano, válido em toda a União Europeia.

Processo seletivo para vagas remanescentes

Paralelamente à expansão internacional, o IDP está com inscrições abertas para o processo seletivo de vagas remanescentes, com ingresso já no próximo semestre. A seleção será realizada presencialmente em 31 de janeiro, das 8h às 13h, no campus Asa Norte, em Brasília. As inscrições podem ser feitas até 27 de janeiro, mediante pagamento de taxa de R$ 100.

O ingresso pode ocorrer por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), do International Baccalaureate (IB) — sistema de ensino internacional — ou pela prova específica para as vagas remanescentes.

Apoio acadêmico desde o início

Independentemente da forma de ingresso, os novos estudantes contam com acompanhamento do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP) e com o suporte da equipe de internacionalização da instituição. O objetivo é garantir uma adaptação adequada à graduação e orientar os alunos interessados em oportunidades acadêmicas fora do país.