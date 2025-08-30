Equipe de estudantes do IDP vence 1º Julgamento Simulado do STF

JS Junio Silva

A final, disputada contra o UniCeub, foi presidida pelo ministro Luís Roberto Barroso e pelo ministro Flávio Dino, com a presença da secretária do Plenário, Carmen Lílian - (crédito: Victor Piemonte/STF)

O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) foi o campeão nacional do 1º Julgamento Simulado do Supremo Tribunal Federal (STF Moot), realizado na última quarta-feira (27/8). A competição inédita reuniu 382 equipes de todo o Brasil.

A final, disputada contra o Centro Universitário de Brasília (UniCeub), foi presidida pelo ministro Luís Roberto Barroso e pelo ministro Flávio Dino, com a presença da secretária do Plenário, Carmen Lílian.

O julgamento fictício discutiu a constitucionalidade de lei estadual que cassou a inscrição estadual de empresas que, direta ou indiretamente, prestam apoio à prática de suicídio assistido no exterior. O processo foi apresentado pela Associação de Comércio Bens Serviços e Turismo do Estado contra o governador do Estado.

As equipes entregaram memoriais escritos e sustentações orais, simulando a experiência real da advocacia perante o Supremo. O ministro Luís Roberto Barroso destaca a importância da preparação dos estudantes. “Esse é o grande segredo do sucesso: preparação, treinamento, conhecimento e esforço”, aponta. "A vida dos profissionais do direito é feita de palavras. Vivemos para convencer e persuadir, substituindo a força bruta pelo melhor argumento".

A equipe do IDP, formada por estudantes dos 9º, 7º e 4º semestres, alcançou a média de média 90,8 na fase escrita, com o memorial do recorrido eleito o melhor entre todos. O UniCeub terminou com a média com média 86,4.

O professor e orientador da equipe vencedora, Guilherme Pupe, elogiou o desempenho dos estudantes. “Posso ter contribuído com aspectos jurídicos, mas foram eles que me ensinaram sobre como ser um professor e uma pessoa melhor”, afirma. “Levarei essa experiência para sempre em meu coração”.