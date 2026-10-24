Quais são as principais dúvidas dos eleitores para o segundo turno?

Quais são os cargos em disputa no segundo turno no Distrito Federal e qual é a data da eleição?

No segundo turno das Eleições 2026 no Distrito Federal, marcado para 25 de outubro de 2026, das 8h às 17h, os eleitores votam para os cargos de governador e vice-governador do DF e presidente e vice-presidente da República.





Para quem o voto é obrigatório e para quem é facultativo?

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O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.





Quem tem o título cancelado pode votar no segundo turno?

Não, eleitores que estiverem com o título de eleitor cancelado não poderão votar.





Qual documento deve ser apresentado no dia da eleição para votar?

É obrigatório apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho ou o aplicativo e-Título com foto.





É permitido entrar com celular na cabine de votação?

Não, o uso de celular é estritamente proibido na cabine de votação, devendo o aparelho ser deixado no local indicado pelos mesários.





É possível votar sem ter feito a biometria?

Sim, se o título estiver regular, o eleitor pode votar no Distrito Federal mesmo sem ter a biometria coletada, apresentando, no momento da votação, um documento oficial com foto reconhecível.





Quando o serviço para tirar ou regularizar o título eleitoral será reaberto no DF?

O serviço para tirar ou regularizar o título eleitoral será reaberto em todos os cartórios eleitorais do DF após o encerramento do segundo turno.





O que é recomendado levar para agilizar a votação na cabine?

O uso de uma "colinha" em papel com os números dos candidatos é recomendado para otimizar o tempo e evitar esquecimentos na cabine.





Como são tratadas as eleitoras e os eleitores indígenas e quilombolas?

Pessoas indígenas e quilombolas têm suas línguas e tradições respeitadas, não sendo exigida fluência em português para a identificação.





Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida podem ter auxílio na hora de votar?

Sim, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida têm direito a ser auxiliadas por alguém de sua escolha na hora de votar.





Quais recursos de acessibilidade a urna eletrônica oferece no DF?

A urna eletrônica no DF conta com recursos de áudio, fones descartáveis, teclado em Braille, intérprete de Libras e permissão de acesso com cão-guia.





O nome social é respeitado para pessoas transgênero?

Sim, pessoas transgênero têm o direito garantido de ter sua identidade de gênero e nome social respeitados no cadastro eleitoral.





Como votam as presas e os presos provisórios no Distrito Federal?

As presas e os presos provisórios (sem condenação criminal definitiva) e os adolescentes em unidades de internação possuem direito ao voto, sendo garantida a instalação de seções eleitorais específicas em estabelecimentos penais e unidades de internação do Distrito Federal.



O que deve fazer o eleitor que estiver hospitalizado no dia da eleição?

O eleitor que estiver hospitalizado no dia da votação e não puder comparecer à sua seção eleitoral deverá justificar a ausência posteriormente, apresentando o requerimento de justificativa acompanhado de documento comprobatório (como atestado ou declaração médica) dentro do prazo legal de até 60 dias após o respectivo turno.





Qual é o prazo para justificar a ausência no primeiro e no segundo turno?

Quem não votou no primeiro turno tem até o dia 3 de dezembro de 2026 para justificar a ausência, enquanto quem faltar ao segundo turno de 25 de outubro tem prazo até o dia 8 de janeiro de 2027 para realizar a justificativa pela internet, pelo aplicativo e-Título ou no cartório eleitoral.





Qual é o valor da multa para quem não vota nem justifica?

A ausência não justificada gera uma multa de até R$ 3,51 por turno perdido, com isenção garantida para pessoas que comprovarem estado de pobreza.





Quais são as consequências de não pagar a multa eleitoral?

A falta não justificada impede a emissão de passaporte e carteira de identidade, matrícula em faculdade pública, posse em concurso público e obtenção de empréstimos em bancos públicos.





Quantas faltas consecutivas cancelam o título de eleitor?

O acúmulo de três faltas consecutivas, em que cada turno conta como uma vez, resulta no cancelamento do título eleitoral.





O eleitor pode se ausentar do trabalho para votar?

Sim, o eleitor tem o direito de se ausentar do trabalho pelo tempo necessário para votar no segundo turno, sem qualquer prejuízo no salário.





Como pode ser feita a manifestação política no dia da eleição no DF?

No dia da eleição no DF, é permitida a manifestação pacífica e silenciosa por meio de broches, adesivos, bandeiras e camisetas de candidatos, sendo proibidas a boca de urna e aglomerações com roupas padronizadas.





Como o cidadão do DF pode denunciar irregularidades na eleição?

Qualquer cidadão no Distrito Federal pode utilizar o aplicativo Pardal para denunciar anonimamente compra de votos, uso da máquina pública e propagandas irregulares, além do acionamento da Polícia Militar.





Onde é possível fiscalizar a prestação de contas dos candidatos?

A prestação de contas dos candidatos pode ser fiscalizada por qualquer pessoa através do sistema DivulgaCand da Justiça Eleitoral.





Como funciona o assistente virtual para tirar dúvidas dos eleitores?

O assistente virtual (chatbot) disponível no site do TSE e no e-Título auxilia os eleitores do DF a tirarem dúvidas sobre o pleito em tempo real.





Onde denunciar notícias falsas ou uso irregular de inteligência artificial?

Fatos inverídicos ou o uso irregular de inteligência artificial na campanha podem ser denunciados por meio do Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade).





O que é permitido fazer em termos de propaganda e panfletagem?

A distribuição de panfletos é livre, e em carros ou janelas de residências é permitido colar adesivos de até 0,5m² ou perfurados no vidro traseiro inteiro do veículo, de forma totalmente espontânea e gratuita.





Quais são as regras e limites para doações financeiras de campanha?

Doações financeiras para campanhas no DF podem ser feitas até o limite de 10% da renda bruta do ano anterior, exclusivamente por meios rastreáveis como Pix, transferência bancária ou financiamento coletivo.





Quais são os benefícios para quem trabalha como mesário no segundo turno?

Mesárias e mesários que atuarem no segundo turno ganham dois dias de folga no trabalho para cada dia de serviço prestado e para cada dia de treinamento concluído, além de auxílio-alimentação no dia da votação.





O transporte público é gratuito no dia da eleição?

Sim, o poder público tem o dever de oferecer transporte coletivo urbano e intermunicipal gratuitamente no dia do segundo turno, operando com a mesma frequência de um dia útil.





Candidatos ou partidos podem fornecer transporte ou refeições para eleitores?

Não, é crime eleitoral o oferecimento de transporte ou refeições por candidatos ou partidos políticos em troca de votos no Distrito Federal.