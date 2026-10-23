22° Prêmio Engenho homanageia finalistas em noite de festa

A noite desta terça-feira (20/10) foi de festa para o jornalismo. O Sistema CNA-Senar sediou o tradicional Jantar dos Finalistas do Prêmio Engenho de Comunicação, no qual os profissionais e veículos indicados nas nove categorias foram diplomado.
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Diretora de Redação do Correio vence prêmio de jornalistas mais admirados do país na categoria Áudio e Texto
O prêmio, idealizado pela jornalista Katia Cubel, chega à sua 22ª edição e revelará os vencedores em 10 de novembro. Membro da comissão julgadora, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, destacou a importância da imprensa no cenário atual do país.