22° Prêmio Engenho homanageia finalistas em noite de festa

Jantar dos finalistas do Prêmio Engenho de Comunicação - (crédito: Fotos: Adriano Siri)

A noite desta terça-feira (20/10) foi de festa para o jornalismo. O Sistema CNA-Senar sediou o tradicional Jantar dos Finalistas do Prêmio Engenho de Comunicação, no qual os profissionais e veículos indicados nas nove categorias foram diplomado.

Os jornalistas Mila Ferreira, José Carlos Vieira e Mariana Niederauer no jantar de finalistas do Prêmio Engenho de Comunicação (foto: Adriano Siri)

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O prêmio, idealizado pela jornalista Katia Cubel, chega à sua 22ª edição e revelará os vencedores em 10 de novembro. Membro da comissão julgadora, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, destacou a importância da imprensa no cenário atual do país.