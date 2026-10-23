Grass promete levar denúncias de irregularidades em campanha adiante

Leandro Grass (PT), candidato ao Governo do Distrito Federal, afirmou que pretende dar continuidade às denúncias de irregularidades que, segundo ele, ocorreram durante a campanha eleitoral.

“Nós não vamos deixar que isso seja abafado. Nós vamos insistir. Todas as questões graves que, na nossa avaliação, extrapolam o aspecto eleitoral, porque não é uma questão só política. Ela também é de ordem cívica e penal”, declarou.

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Grass afirmou, durante coletiva de imprensa, que a disputa deste ano foi diferente de outras eleições que acompanhou ao longo da vida política. Segundo ele, embora tenha presenciado embates intensos em campanhas anteriores, não havia visto situações semelhantes às que, em sua avaliação, marcaram a atual disputa. “Eu participei da campanha de 1998, de 2002 e de todas para frente. Fui candidato em duas campanhas. Eu nunca vi isso. A gente tinha embates duríssimos, mas em nenhum momento fizeram comigo o que fizeram dessa vez, que atingiram a minha honra”, afirmou.

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Grass citou a circulação de um vídeo produzido com inteligência artificial que, segundo ele, simulava sua voz e atribui a ele declarações falsas. O candidato responsabilizou integrantes da campanha de Celina Leão pela divulgação do material em grupos de WhatsApp e afirmou que o episódio pode configurar crime eleitoral e contra a honra. O petista também declarou que a campanha da adversária apresentou 35 processos contra a dele na Justiça Eleitoral. De acordo com os números apresentados por Grass, 14 ações foram arquivadas, 14 tiveram liminares indeferidas, cinco resultaram em liminares parciais e duas decisões estavam em fase de recurso.

O candidato mencionou os impactos das situações denunciadas sobre sua família, citando a esposa, que está grávida. Grass afirmou que pretende buscar a responsabilização dos envolvidos por meio de diferentes caminhos institucionais. “Nós vamos até o final, até as últimas consequências, para que haja responsabilização sobre todas as irregularidades da campanha e as irregularidades que nós trazemos aqui”, disse. Segundo ele, as medidas poderão ser conduzidas por meio de mandatos parlamentares, partidos políticos e da equipe jurídica da campanha.