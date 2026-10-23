Grass promete hospital, escolas e regularização no Sol Nascente

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) prometeu construir um hospital, ampliar unidades básicas de saúde e escolas de ensino médio, além de avançar na regularização fundiária do Sol Nascente. As propostas foram apresentadas durante uma caminhada com trio elétrico pela região, nesta sexta-feira (23/10), na reta final da campanha para o segundo turno das eleições.

Ao falar sobre a escolha do local para a atividade, Grass destacou os problemas enfrentados pelos moradores e afirmou que a população precisa de maior atenção do poder público. “Sol Nascente é uma das regiões que mais sofrem com a falta de saúde, com a falta de infraestrutura, de regularização fundiária, com a falta de escolas”, declarou.

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O candidato disse que esteve na região em diferentes momentos, tanto durante a campanha quanto ao longo de sua atuação parlamentar. Segundo ele, a caminhada teve o objetivo de reafirmar o compromisso com a ampliação dos serviços públicos. “Aqui tem muita gente que precisa de governo, precisa de cuidado. Então, voltamos nesta sexta-feira para reafirmar o nosso compromisso”, afirmou.

Entre as propostas para um eventual governo, Grass citou a construção de um restaurante comunitário, a ampliação das unidades básicas de saúde (UBSs) e a oferta de mais vagas no ensino médio. O petista também defendeu a construção de um segundo hospital na região, para ampliar a capacidade de atendimento à população. O candidato também prometeu regularizar áreas que ainda não passaram pelo processo de regularização fundiária.