Michelle Bolsonaro pede a apoiadores que não cedam a provocações em ato

Manifestação em apoio aos candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Celina Leão - (crédito: Ed Alves)

Milhares de apoiadores do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) e da governadora Celina Leão (PP) se concentraram, na tarde deste sábado (24/10), em frente à Torre de TV, para o último ato de campanha antes do segundo turno das eleições. Batizada de “Bloco 11 22”, a mobilização começou com a oração do Pai-Nosso conduzida por Michelle Bolsonaro (PL), senadora eleita, que pediu aos participantes que não cedessem a provocações.

A passeata começou às 17h30, com o deslocamento dos trios elétricos. Em um deles, estavam Michelle, Celina, a senadora Damares Alves (Republicanos) e os deputados Victor Jansen (PL) e Estefane Sampaio (PL).

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Ao microfone, Michelle pediu que os apoiadores evitassem provocações e agradeceu a presença de policiais militares, jovens e crianças. Antes da saída do trio, convocou os participantes a erguer as mãos para a oração do Pai-Nosso.

Durante o percurso, manifestantes entoaram palavras de ordem contra o adversário de Flávio Bolsonaro na corrida presidencial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Vamos aposentar o Lula amanhã. Lula, ladrão, seu lugar é na prisão”, gritavam.

A passeata tem previsão de terminar em frente ao Palácio do Buriti. Um dos organizadores do ato, Evandro Araújo estima que 30 mil pessoas participam da mobilização.