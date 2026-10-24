Calorão no DF: capivara é encontrada dentro de piscina no Lago Sul

Capivara não aguentou o calor e mergulhou em piscina no DF. Batalhão especializado da PM realizou o resgate - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma capivara foi encontrada dentro da piscina de uma residência no Lago Sul, na manhã deste sábado (24/10). A presença inesperada do animal mobilizou uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), da PMDF, que realizou o resgate. Após da captura, o animal foi devolvida ao habitat natural, às margens do Lago Paranoá.

O episódio ocorreu em um dia de temperaturas elevadas na capital federal, onde a previsão de temperatura máxima é de 32°C e umidade entre 70% e 20%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

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Em nota, a PMDF não informou como o animal chegou ao local nem o que o levou a entrar na água, mas destacou o trabalho feito. “Mais uma missão cumprida pelo BPMA, reafirmando o compromisso com a proteção ambiental e o bem-estar dos animais silvestres”, informou.

A ocorrência terminou sem registro de ferimentos ou outras intercorrências.