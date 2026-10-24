Apoiadores e políticos aliados chegam para última carreata de Celina Leão

O último dia de campanha da governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), começa com forte mobilização da base aliada na manhã deste sábado - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O último dia de campanha da governadora e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), começa com forte mobilização da base aliada na manhã deste sábado (24/10). Durante a "Carreata Rumo à Vitória", realizada no Taguaparque, em Taguatinga, lideranças políticas e recém-eleitos se reunem para consolidar o apoio à chapa às vésperas da votação. Para o fim do dia, a agenda prevê um novo ato, o "Bloco do 11 e 22", marcado para as 17h, na Torre de TV, consolidando o alinhamento com a campanha presidencial.

A senadora Damares Alves (Republicanos) celebra o engajamento popular e projetou o evento do Plano Piloto, que contará com reforços políticos nacionais. "A cidade inteira está em festa hoje. Vamos ter esse evento agora de manhã e, à tarde, o bloquinho, que inclusive vai receber convidados de fora e senadores confirmados de outros estados. Estamos muito confiantes de que Celina Leão vai dar um show nas urnas", afirma.

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Entre os parlamentares distritais recém-eleitos presentes, o deputado Daniel de Castro (PP) atribui a adesão nas ruas aos meses iniciais da atual gestão à frente do Executivo local. "A força da Celina no Distrito Federal, com esses cinco meses de governo, aponta para um mandato muito forte e de muita realização", avaliou. Apontando para o público do evento matutino, ele convoca a militância para a agenda dupla: "A demonstração está aqui, no Taguaparque entupido de gente, e mais tarde estaremos na Torre de Televisão para encerrar a nossa campanha".

Focado em garantir a fidelidade dos votos e evitar a confusão numérica registrada no primeiro turno, o deputado distrital Joaquim Roriz Neto (PL) faz um alerta direto ao eleitorado. "Quero mandar um recado muito importante para as pessoas que foram às urnas votar no PL: não esqueçam, a Celina é 11 e o Flávio Bolsonaro é 22. Guarda a sua colinha", pediu o parlamentar, destacando o perfil da candidata do PP. "As pessoas estão trabalhando de forma voluntária porque acreditam que a Celina é uma mulher de coragem, que não foge dos problemas da cidade."

A ex-governadora e candidata a deputada federal nestas eleições, Maria de Lourdes Abadia (PSD), destaca o tom de união que marcou o comboio de veículos. "Hoje é o encerramento das carreatas e caminhadas. Estamos aqui com toda a população, entre Ceilândia e Taguatinga, em uma confraternização e numa demonstração da Brasília que nós queremos", pontua.

O ex-secretário de Governo, José Humberto, também conversou com o Correio e justificou a escolha de Taguatinga para a abertura da despedida das ruas. "Esse lugar é emblemático; todos os grandes eventos acontecem aqui no Taguaparque, e não poderia ser diferente. É uma carreata para iniciar o encerramento de uma belíssima campanha", diz.

O ato conta ainda com a presença do candidato a vice-governador da chapa, Gustavo Rocha (Republicanos), e do atual secretário de Governo do GDF, Takane Kiyotsuka.