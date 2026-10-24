Grass exalta presença do povo nas ruas e diz estar esperançoso

A poucas horas do final da campanha, o candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass (PT) realizou uma carreata em Planaltina, na tarde deste sábado (24/10). À imprensa, ele destacou o apoio popular e os investimentos que trará para Planaltina, caso seja eleito.

Antes de iniciar a carreata, que contou com a presença dos deputados Max Maciel (PSol) e Chico Vigilante (PT), o candidato pontuou que está com "as melhores expectativas possíveis". Grass citou a ocupação popular nas ruas como uma peça-chave para o crescimento nas pesquisas. "Fizemos uma campanha de gente. O povo tomou as ruas, controlou a campanha e fez acontecer. Estamos com esperança de que Brasília vai fazer uma virada", disse.

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Grass também comentou sobre o 'ato da virada', sua última agenda pública antes do domingo de eleições. O candidato disse que a presença nas ruas é o mais importante. "Tanto para a minha campanha ou do presidente Lula temos promovido esses atos de virada. Não poderíamos encerrar nossa campanha de outra forma se não reunindo o povo", comentou.

Grass em carreata em Planaltina (foto: Matheus Oliveira/Esp/CB)

Sobre investimentos em Planaltina, cidade palco da agenda, o petista ressaltou o crescimento da região e detalhou projetos que fará no local, caso seja eleito. "Falta muito coisa ainda. Falta regularização fundiária na instância Mestre D'armas, faltam escolas, saúde. Eu vou cuidar do povo de Planaltina", prometeu.