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ELEIÇÕES 2026

Atos pró-Celina/Flávio e pró-Grass/Lula mobilizam eleitores em Brasília

Comícios marcaram o último dia de campanha antes do segundo turno, levando multidão ao centro da Capital Federal

Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) também estiveram presentes em comícios - (crédito: Ed.Alves - Kaká)
Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) também estiveram presentes em comícios - (crédito: Ed.Alves - Kaká)

Manifestantes pró-Lula (PT) e pró-Flávio Bolsonaro (PL) foram ao centro de Brasília, neste sábado (24/10), para participar dos últimos atos de rua antes do segundo turno das eleições presidenciais. Os candidatos ao GDF, Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) também estiveram presentes em seus respectivos comícios. 

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Apoiadores dos candidatos do PT se concentraram no Museu Nacional, por volta das 16h e permaneceram na Esplanada dos Ministérios. No mesmo horário, apoiadores de Flávio Bolsonaro e Celina Leão se mobilizaram próximo à Torre de TV.

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*Matéria em atualização.

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Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 24/10/2026 19:47 / atualizado em 24/10/2026 19:48
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