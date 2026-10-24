Atos pró-Celina/Flávio e pró-Grass/Lula mobilizam eleitores em Brasília

Manifestantes pró-Lula (PT) e pró-Flávio Bolsonaro (PL) foram ao centro de Brasília, neste sábado (24/10), para participar dos últimos atos de rua antes do segundo turno das eleições presidenciais. Os candidatos ao GDF, Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) também estiveram presentes em seus respectivos comícios.
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Apoiadores dos candidatos do PT se concentraram no Museu Nacional, por volta das 16h e permaneceram na Esplanada dos Ministérios. No mesmo horário, apoiadores de Flávio Bolsonaro e Celina Leão se mobilizaram próximo à Torre de TV.
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*Matéria em atualização.
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Por Junio Silva
postado em 24/10/2026 19:47 / atualizado em 24/10/2026 19:48