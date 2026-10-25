Crânio humano é encontrado atrás de igreja no Lago Norte

Um crânio humano foi encontrado na noite deste sábado (24/10) atrás de uma igreja localizada no Lago Oeste. O caso é investigado pela Polícia Civil.
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As equipes do Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados ao local por volta das 20h e passará por exames para a identificação e características como sexo, faixa etária e a possível circunstância da morte.
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O caso é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte).
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Por Darcianne Diogo
postado em 25/10/2026 00:16