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Lago Norte

Crânio humano é encontrado atrás de igreja no Lago Norte

Objeto foi recolhido pelo IML e passará por exames periciais

Caso é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia - (crédito: Darcianne)
Caso é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia - (crédito: Darcianne)

Um crânio humano foi encontrado na noite deste sábado (24/10) atrás de uma igreja localizada no Lago Oeste. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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As equipes do Instituto de Medicina Legal (IML) foram acionados ao local por volta das 20h e passará por exames para a identificação e características como sexo, faixa etária e a possível circunstância da morte.

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O caso é investigado pela 9ª Delegacia de Polícia (Lago Norte).

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 25/10/2026 00:16
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