"Brasília não é da direita, é dos direitos", afirma Leandro Grass

De cima do trio, Leandro Grass (PT) discursa para apoiadores em ato neste sábado (24/10) - (crédito: Matheus Oliveira/CB)

Em seu último ato público antes das eleições que irão definir o novo governador do Distrito Federal, o candidato pelo PT, Leandro Grass, reuniu-se com a população no gramado da Esplanada dos Ministérios, na noite deste sábado (24/10). De cima do trio, Grass destacou a força popular da campanha e ressaltou esperança na virada. "A nossa campanha foi feita de pessoas. A população acredita na virada", disse.

Em seu discurso, o candidato também afirmou que Celina Leão (PP), sua adversária nas eleições, terá uma surpresa. "Ela está achando que já está ganho. Quando abrirmos as urnas, ela irá se surpreender com os resultados. Vamos recuperar o DF", pontuou. "Estamos com esperança que Brasília vai fazer uma virada, vamos tirar o DF deste lugar horrível de tanta morte e sofrimento", acrescentou.

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Grass disse que, caso seja eleito, irá trabalhar para todos. "A população do DF precisa de respeito. Iremos trabalhar para recuperar a saúde, a educação, o comércio." Grass ainda mandou um recado para Celina: "Governadora, a população do DF não é gado. A população do DF é livre", acrescentou.

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Sobre as eleições, o petista pediu para seus apoiadores converterem voto. "Temos até a meia-noite. Pegue o telefone, ligue, mande mensagem. Se eles não gostam de votar no PT, peçam para eles votarem por vocês", ressaltou. Grass ainda destacou o apoio de outros partidos a sua candidatura. "Tivemos uma conjunção de partidos. É a união para mostrar que o que está em jogo agora é a vida, o futuro da nossa cidade", disse.

Ato em apoio ao candidato Leandro Grass (PT) na Esplanada dos Ministérios (foto: Adriana Bernardes/CB)

Continuando seu discurso, Grass disse que irá devolver Brasília para as mãos daqueles que construíram a cidade. "Brasília não foi construída para que a população seja humilhada. Vote para que ninguém mais morra (nas filas dos hospitais), para que ninguém mais sofra. Brasília foi construída por mãos de nordestinos, de mineiros, cariocas, de todas as regiões para brilhar", pontuou.

Candidata a vice-governadora, Dora Gomes (PV) destacou o empenho popular nas campanhas. "Foram vocês que caminharam conosco. Vocês que nos deram força para continuar", disse.

A candidata também ressaltou a importância da movimentação popular nas eleições. "Durante essa caminhada, ouvimos muitas vozes, encontramos, abraçamos, e em cada encontro, as pessoas falavam de desejos. Esses desejos falavam de estudo, de trabalho, de cuidar da família", afirmou Dora.

O ato ainda contou com apoio de outros políticos como Max Maciel (Psol), Fábio Felix (Psol), Gabriel Magno (PT), Keka Bagno (Psol), Chico Vigilante (PT), Erika Kokay (PT), Mucio Botelho (PSB) e outros, Grass destacou a união de partidos para a conquista das eleições do DF.



Deputado federal eleito e ex-governador do DF, Agnelo Queiroz, disse que o ato marca um "encerramento com chave de ouro". O deputado comentou que a movimentação massiva "mostrou oque a população quer". "Nós não aceitamos o miliciano do Palácio do Planalto. Em Brasília, eu quero Leandro, governador, que é o único que tem condições de tirar a Brasília da crise profunda. E queremos reeleger Lula presidente", disse.

Durante o ato, outros políticos também falaram no microfone. O deputado distrital reeleito, Max Maciel, destacou que eleger Lula e Leandro representa a valorização das cores e valores da periferia. "Nós somos cores e valores que transitam pela cidade. Somos as cores das diversidade da bandeira do Brasil", pontuou.