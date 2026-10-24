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Aparato de policiais forma cerco na Rodoviária após atos políticos

Duas mobilizações dos candidatos da direita e da esquerda ao GDF reuniram milhares de pessoas em locais próximos neste sábado

Movimentação policial na região da Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Darcianne Diogo/CB/ D.A Press)
Movimentação policial na região da Rodoviária do Plano Piloto - (crédito: Darcianne Diogo/CB/ D.A Press)

Um aparato de policiais militares de diferentes tropas e bombeiros montou um cerco ao redor da Rodoviária do Plano Piloto como ação de prevenção após os atos políticos ocorridos na área central de Brasília, deste sábado (24/10).

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Por volta das 20h, ao término das duas mobilizações dos candidatos da direita e da esquerda ao GDF, o terminal concentrou centenas de pessoas, a maioria delas presentes no ato da esquerda. A manifestação começou ao lado da Biblioteca Nacional e depois se espalhou por grande parte da Esplanada ao longo da tarde e da noite.

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O perímetro de contenção neste sábado abrange a entrada da avenida L2 Sul, antes da Catedral de Brasília. No local, foram colocados blocos de concreto para impedir o avanço em direção ao Congresso Nacional. A via só será reaberta na segunda-feira (26/10), entre 0h e 5h.

Mais de 5 mil policiais militares atuarão neste domingo. Neste sábado, na Rodoviária, tropas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) reforçaram a segurança. Enquanto a reportagem esteve no local, houve uma discussão entre dois apoiadores da esquerda e da direita, sem gravidade. Questionada, a PMDF informou não ter registrado ocorrências relacionadas aos eventos de hoje.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 24/10/2026 21:54 / atualizado em 24/10/2026 22:13
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