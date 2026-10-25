Presidente do TRE-DF reforça a importância do voto durante teste nas urnas

Presidente do TRE-DF apresenta a emissão da zerésima de urnas eletrônicas da Escola Canadense de Brasília - (crédito: Isabela Berrogain/CB/D.A Press)

O desembargador e presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) Ângelo Passarelli participou da cerimônia de teste de integridade e autenticidade das urnas, na Escola Canadense de Brasília, no SIG, na manhã deste domingo (25/10). As máquinas auditadas foram sorteadas no sábado (24), em audiência pública, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Durante o teste de integridade, o presidente do TRE-DF reforçou a importância da população ir às urnas neste domingo. “Contamos com o esforço e a colaboração de todos os eleitores para comparecerem em suas seções e depositaram seu voto, preferivelmente válido, que demonstre a sua escolha pelo representante que estará no poder”, disse.

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No primeiro turno, 426.067 pessoas não participaram da votação no DF, o equivalente a uma abstenção de 19%.

O presidente do TRE-DF ainda ressaltou que não houve alteração de local de votação em nenhuma seção do Distrito Federal. No restante do Brasil, mais de 400 seções foram alteradas para o segundo turno, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Compareçam às próprias seções que votaram no primeiro turno”, instruiu a autoridade.