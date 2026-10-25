Eleitores enfrentam filas nas primeiras horas de votação no SIG e Lago Norte

Cerca de 50 pessoas esperavam a abertura dos portões do colégio eleitoral da Escola Canadense de Brasília, no SIG, na manhã deste domingo (25/10). A entrada dos eleitores foi liberada pontualmente às 8h. Não houve intercorrências em relação às seções ou urnas do local de votação.
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Ao redor da escola, não haviam santinhos espalhados pelas vias de acesso ao colégio eleitoral. O derramamento de material de propaganda em locais de votação ou vias próximas configura propaganda eleitoral irregular e é proibido pela Justiça Eleitoral. O ato pode ser caracterizado como crime eleitoral.
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Por volta das 7h, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) Ângelo Passarelli participou do teste de integridade e autenticidade das urnas no colégio eleitoral. O desembargador aproveitou a ocasião para ressaltar a importância do voto no segundo turno.
“Contamos com o esforço e a colaboração de todos os eleitores para comparecerem em suas seções e depositaram seu voto”, declarou o presidente do TRE-DF. No primeiro turno, 426.067 pessoas não participaram da votação no DF, o equivalente a uma abstenção de 19%.
No Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte, colégio eleitoral da governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP), eleitores também enfrentaram filas nas portas das 16 seções do local.