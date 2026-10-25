Eleitores enfrentam filas nas primeiras horas de votação no SIG e Lago Norte - (crédito: Isabela Berrogain/CB/D.A Press)

Cerca de 50 pessoas esperavam a abertura dos portões do colégio eleitoral da Escola Canadense de Brasília, no SIG, na manhã deste domingo (25/10). A entrada dos eleitores foi liberada pontualmente às 8h. Não houve intercorrências em relação às seções ou urnas do local de votação.

Ao redor da escola, não haviam santinhos espalhados pelas vias de acesso ao colégio eleitoral. O derramamento de material de propaganda em locais de votação ou vias próximas configura propaganda eleitoral irregular e é proibido pela Justiça Eleitoral. O ato pode ser caracterizado como crime eleitoral.

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Por volta das 7h, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF) Ângelo Passarelli participou do teste de integridade e autenticidade das urnas no colégio eleitoral. O desembargador aproveitou a ocasião para ressaltar a importância do voto no segundo turno.

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“Contamos com o esforço e a colaboração de todos os eleitores para comparecerem em suas seções e depositaram seu voto”, declarou o presidente do TRE-DF. No primeiro turno, 426.067 pessoas não participaram da votação no DF, o equivalente a uma abstenção de 19%.

No Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte, colégio eleitoral da governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP), eleitores também enfrentaram filas nas portas das 16 seções do local.