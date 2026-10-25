Segundo turno no DF registra troca de 5 urnas na manhã deste domingo

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) registrou a substituição de cinco urnas eletrônicas até as 10h deste domingo (25/10) de segundo turno, somando as preparações de sábado e os ajustes do dia da votação. A informação foi confirmada pelo secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do órgão, Andrey Bernardes, durante coletiva de imprensa realizada nesta manhã. Segundo o balanço, a montagem das seções ocorreu dentro do cronograma e o tribunal dispõe de uma reserva técnica com mais de 500 equipamentos para garantir a continuidade da votação em todo o DF.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
De acordo com Andrey Bernardes, todas as 6.969 seções eleitorais do Distrito Federal foram montadas no sábado. Na ocasião, 20 urnas foram recolhidas após sorteio para o teste de integridade e outras 7 apresentaram falhas e foram trocadas preventivamente. Na manhã deste domingo, mais 5 equipamentos com problemas técnicos precisaram ser substituídos em zonas eleitorais do Guará, Asa Norte, Lago Norte, Ceilândia e Águas Claras.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
"Nessa montagem de ontem, a gente detectou 7 urnas com falhas, já fizemos as contingências ontem mesmo para elevar o dia da eleição com todas as urnas substituídas. Hoje, às 10h, tivemos problemas em 5 urnas que foram trocadas também. Nós temos aí 546 urnas de contingência no Distrito Federal, expectativa de utilização de pelo menos 20%. No primeiro turno, a gente trocou 28 urnas, e até agora, a gente trocou mais 12”, destaca Andrey Bernardes.
Votação no exterior
Durante a coletiva, o secretário também informou que o tribunal já recebeu os boletins de urna de diversos países onde a votação foi encerrada devido ao fuso horário, como Austrália, China, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia.
Bernardes explicou que os eleitores e fiscais partidários já podem verificar a cópia dos boletins emitidos no exterior pelo painel de resultados do TSE, embora a contabilização oficial de votos só ocorra após o encerramento da votação no Brasil, às 17h (horário de Brasília).
"Esses são os países que já realizaram a eleição, já transmitiram os resultados, e a gente já consegue acompanhar o painel de resultados desses pleitos. Se vocês entrarem no painel de resultados, lá você pode colocar o nome do país e verificar sessão a sessão como é que foi o boletim de urna", completa. Andrey Bernardes.
Com isso, o tribunal reforçou que a votação segue dentro da normalidade no Distrito Federal e que o estoque de contingência garante suporte rápido para qualquer intercorrência nas seções ao longo do dia. O horário final para votação vai até 17h.