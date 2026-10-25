Segundo turno no DF registra troca de 5 urnas na manhã deste domingo

TRE dispõe de uma reserva técnica com mais de 500 equipamentos para garantir a continuidade da votação em todo o DF - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) registrou a substituição de cinco urnas eletrônicas até as 10h deste domingo (25/10) de segundo turno, somando as preparações de sábado e os ajustes do dia da votação. A informação foi confirmada pelo secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação do órgão, Andrey Bernardes, durante coletiva de imprensa realizada nesta manhã. Segundo o balanço, a montagem das seções ocorreu dentro do cronograma e o tribunal dispõe de uma reserva técnica com mais de 500 equipamentos para garantir a continuidade da votação em todo o DF.

De acordo com Andrey Bernardes, todas as 6.969 seções eleitorais do Distrito Federal foram montadas no sábado. Na ocasião, 20 urnas foram recolhidas após sorteio para o teste de integridade e outras 7 apresentaram falhas e foram trocadas preventivamente. Na manhã deste domingo, mais 5 equipamentos com problemas técnicos precisaram ser substituídos em zonas eleitorais do Guará, Asa Norte, Lago Norte, Ceilândia e Águas Claras.

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"Nessa montagem de ontem, a gente detectou 7 urnas com falhas, já fizemos as contingências ontem mesmo para elevar o dia da eleição com todas as urnas substituídas. Hoje, às 10h, tivemos problemas em 5 urnas que foram trocadas também. Nós temos aí 546 urnas de contingência no Distrito Federal, expectativa de utilização de pelo menos 20%. No primeiro turno, a gente trocou 28 urnas, e até agora, a gente trocou mais 12”, destaca Andrey Bernardes.

Votação no exterior

Durante a coletiva, o secretário também informou que o tribunal já recebeu os boletins de urna de diversos países onde a votação foi encerrada devido ao fuso horário, como Austrália, China, Japão, Coreia do Sul e Nova Zelândia.

Bernardes explicou que os eleitores e fiscais partidários já podem verificar a cópia dos boletins emitidos no exterior pelo painel de resultados do TSE, embora a contabilização oficial de votos só ocorra após o encerramento da votação no Brasil, às 17h (horário de Brasília).

"Esses são os países que já realizaram a eleição, já transmitiram os resultados, e a gente já consegue acompanhar o painel de resultados desses pleitos. Se vocês entrarem no painel de resultados, lá você pode colocar o nome do país e verificar sessão a sessão como é que foi o boletim de urna", completa. Andrey Bernardes.

Com isso, o tribunal reforçou que a votação segue dentro da normalidade no Distrito Federal e que o estoque de contingência garante suporte rápido para qualquer intercorrência nas seções ao longo do dia. O horário final para votação vai até 17h.