Confusão entre fiscais e apoiadores de Celina marcam votação da candidata; vídeo

Confusão entre fiscais eleitorais e apoiadores de Celina Leão marcam votação da candidata - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.APress )

A votação da governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PL) no Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte, na manhã deste domingo (25/10), foi marcada por uma confusão entre fiscais do colégio eleitoral e apoiadores da postulante. O desentendimento começou quando os simpatizantes de Leão entoaram gritos como “Fora PT”.



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Os fiscais do colégio eleitoral pediram que os apoiadores cessassem os gritos, alertando que manifestações coletivas em colégios eleitorais são proibidas. “Isso é a lei eleitoral e vale para os dois lados. O eleitor, após o momento da votação, precisa sair do local”, explicou o fiscal Alexandre Julião.

Os apoiadores da candidata, por sua vez, afirmaram que, no primeiro turno, o público entoou gritos contra a governadora e ainda ressaltaram que “não estavam pedindo voto a ninguém”. Veja o vídeo:

“Estamos confiantes”

Após a votação, Celina Leão, que estava acompanhada pelas senadoras Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL), disse estar confiante com o resultado da votação. “Lutamos um bom combate. Foi uma campanha limpa”, declarou.

“Fizemos o que tínhamos que fazer, percorremos todas as cidades. Pegamos o Distrito Federal com muitos problemas, mas demos o nosso melhor”, afirmou. “Estamos confiantes não só pelo DF, mas também pelo Brasil”, acrescentou Celina.

Após o voto, Celina seguiu para o Colégio Mackenzie Brasília, no Lago Sul, para acompanhar a votação de Michelle Bolsonaro. A candidata irá acompanhar a apuração das urnas no comitê central da campanha, no SIA.