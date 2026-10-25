Ao votar no Guará, Leandro Grass diz ter feito "uma campanha limpa"

Leandro Grass, candidato ao governo do Distrito Federal, votou às 10h47 deste domingo (25/10) na Escola Classe 6 do Guará II, na seção 0144 da Zona 009. O voto durou 14 segundos. Antes, ele havia acompanhado a mãe, Fátima Grass, na votação no CED 03. Do colégio da mãe, ele chegou à escola acompanhado dela, da tia, Nelci Grass, e da esposa, Marcela Sá.

Ao deixar a seção, Grass fez um balanço da campanha. "Fizemos uma campanha limpa, uma campanha de verdade, uma campanha com pessoas, não com dinheiro, com força ou poder econômico", disse. Ele afirmou que entrou na disputa "para ajudar quem precisa" e que o projeto não é pessoal, mas coletivo. "Estou muito orgulhoso da campanha que a gente fez", declarou.

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O candidato disse ter sido alvo de ataques durante a disputa e que agora o assunto está com a Justiça. "Eu tenho a certeza que vai prevalecer a verdade e a consciência do povo", afirmou. Ele também disse que a eleição é só um momento da democracia. "Nós não vamos parar", completou.

Questionado sobre as diferenças em relação à primeira disputa, Grass destacou a frente ampla de partidos e a participação de jovens e famílias. Ele ficou emocionado ao lembrar das crianças e adolescentes que participaram da campanha. "Foi uma campanha com mais maturidade, com mais verdade", disse.

Sobre as pesquisas que apontam a adversária como favorita, Grass lembrou que as do primeiro turno davam ao oponente de seis a oito pontos de vantagem, o que, se estivesse certo, teria evitado o segundo turno. Para ele, a pesquisa mais importante é a urna. "É o 'DataPovo'", disse. Ele afirmou que vai se comportar "com respeito ao resultado das urnas e ao eleitor".

Assim que saiu da escola, o candidato foi cumprimentar Odete Pessoa da Silva, de 87 anos, que ainda vota e vende dindim na frente do colégio. Em seguida, Grass seguiu para os demais compromissos do dia.

Às 11h30, ele acompanha a vice, Dora Gomes, em seu colégio eleitoral, no Lago Sul. Às 13h30, vai com a esposa, Marcela Sá, ao La Salle, na Asa Sul, onde ela vota. Às 17h, acompanha a apuração do resultado, em local reservado, e depois segue para o comitê para "celebrar". Às 20h30, concede coletiva de imprensa sobre o resultado, no Comitê Central, no Edifício Serra Dourada, em frente à Praça do Povo, na Quadra 02 do Setor Comercial Sul.