"Estamos confiantes", diz Celina Leão durante votação no Lago Norte

A governadora e candidata à reeleição Celina Leão (PP) votou, por volta das 10h deste domingo (25/10), no Centro de Ensino Fundamental 01 do Lago Norte. Acompanhada pelas senadoras Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL), a postulante ao Buriti disse estar confiante com o resultado da votação.
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“Lutamos um bom combate. Foi uma campanha limpa”, declarou a candidata. “Fizemos o que tínhamos que fazer, percorremos todas as cidades. Pegamos o Distrito Federal com muitos problemas, mas demos o nosso melhor”, afirmou. “Estamos confiantes não só pelo DF, mas também pelo Brasil”, acrescentou Celina.
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Questionada sobre as ausências nos debates do segundo turno, a postulante disse ter sido “desrespeitada” no primeiro turno. “Há quatro mandatos eu falo para as mulheres não estarem em lugares que elas não são respeitadas. Se querem minha presença, tem que me respeitar”, concluiu.
Após o voto, Celina seguiu para o Colégio Mackenzie Brasília, no Lago Sul, para acompanhar a votação de Michelle Bolsonaro. A candidata irá acompanhar a apuração das urnas no comitê central da campanha, no SIA.
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