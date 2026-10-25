"Tranquilos de que estamos do lado certo" diz Marcela Sá, mulher de Grass

"Tranquilos de que estamos do lado certo" diz Marcela Sá, esposa de Grass - (crédito: Gabriela Cidade/CB/D.A Press )

Marcela Sá, esposa de Leandro Grass (PT), afirmou ter "boas expectativas" para o resultado do pleito eleitoral, e estar alegre com a campanha feita pelo candidato. A jornalista votou para o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo (25/10), no início da tarde, no Colégio La Salle, na Asa Sul, acompanhada da família e de seu companheiro, o candidato ao governo do Distrito Federal Leandro Grass.

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"Estamos tranquilos de que estamos do lado certo, muito felizes. Votei com o coração cheio. Torço pra que o DF seja um lugar melhor para as pessoas", pontuou Marcela.

Grass votou na manhã deste domingo na Escola Classe 06 do Guará II. O voto durou 14 segundos. Marcela contou ao Correio que seu momento de votação também foi rápido e tranquilo.

Antes, ela foi com a família à missa, na Capela do Santo Antônio, e depois foram almoçar. O casal assistirá à apuração dos resultados na casa de parentes.