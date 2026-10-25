Após denúncia, TRE-BA determina restabelecimento imediato da frota integral de ônibus em Salvador

Determinação fixa multa de R$ 1 milhão por hora. Ordem prevê fiscalização e comunicação à Polícia Federal e ao Ministério Público Eleitoral - (crédito: Reprodução)

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou o restabelecimento imediato da frota integral de ônibus em Salvador neste domingo de eleições (25/10). A resolução ordena a volta da frequência equivalente aos dias úteis além da gratuidade para os passageiros. A decisão prevê multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento para o município e para cada empresa responsável pelo transporte público.

A determinação ocorreu após uma denúncia da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. A organização afirmou que estava ocorrendo uma redução superior a 50% na frota de ônibus em circulação na capital baiana durante a votação.

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Em resposta, o presidente do TRE-BA, desembargador eleitoral Mauricio Kertzman Szporer, afirmou que o transporte público no dia da eleição é um serviço essencial para garantir o exercício do voto e determinou a volta integral da frota.



O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou, em publicação no X, que colocou a Polícia Militar e a Secretaria da Segurança Pública à disposição para identificar policiais habilitados na categoria D, aptos a dirigir os ônibus.

“Não vou aceitar o que estão fazendo com a população baiana, tentando impedir que as pessoas exerçam seu direito ao voto. Vamos garantir que o povo tenha condições de votar!”, disse nas redes sociais.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro