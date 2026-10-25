Flávia Saraiva conquista o bronze na trave no Mundial de Ginástica

Flávia Saraiva celebra o pódio no Mundial de Ginástica Artística em Roterdã, na Holanda - (crédito: MeloGym/CBG)

Flávia Saraiva conquistou, neste domingo (25), a medalha de bronze na final da trave do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, em Roterdã, na Holanda. Aos 27 anos, a brasileira alcançou pela primeira vez o pódio mundial em seu aparelho de especialidade, encerrando uma longa espera marcada por boas apresentações, resultados próximos das medalhas e persistência ao longo da carreira.

A ginasta somou 14,300 pontos na decisão, com 6,100 de dificuldade e 8,200 de execução. Apesar de pequenos desequilíbrios durante a série, assegurou a terceira colocação. O ouro ficou com a argelina Kaylia Nemour (14,566 pontos), que superou a chinesa Zhang Qingying pelo critério de desempate na nota de execução.

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Logo após a premiação, a brasileira desabafou ao SporTV e não escondeu a alegria pelo objetivo alcançado. "Me sinto muito feliz e muito orgulhosa. Foi um trabalho muito bem feito e usamos estratégias muito certas na trave para colocar o máximo de dificuldade possível", afirmou Flavinha em entrevista ao SporTV.

"Finalmente conseguir esse pódio depois de 10 anos tentando me dá um alívio enorme, mas agora eu quero mais", celebrou.

Flávia Saraiva se exibe na trave: festa para o Brasil e sonho de pódio em Los Angeles 2028 (foto: MeloGym/CBG)

A conquista tem um significado especial na trajetória da atleta. Especialista na trave desde as categorias de base, Flávia já havia disputado duas finais olímpicas no aparelho e terminado o Mundial de Jacarta, em 2025, na quarta colocação, a menos de três décimos da medalha de bronze.

Na edição deste ano, a brasileira avançou à decisão com a terceira melhor nota das classificatórias (14,400). Mesmo após sofrer uma queda na final do individual geral, disputada na sexta-feira (23), quando terminou na 12ª posição, sabia que precisaria aumentar o grau de dificuldade da série para brigar pelas primeiras colocações.

"Na final não tinha estratégia: era fazer o maior nível de dificuldade possível porque sabíamos do nível exigido", explicou. "Sei que dava para ter sido um pouquinho melhor sem aquele desequilíbrio no mortal lateral, mas entendo que faz parte e que o nervosismo pesa. O primeiro passo é ficar muito feliz com essa medalha", avaliou.

Esta é a segunda medalha individual de Flávia Saraiva em Campeonatos Mundiais. Em 2023, na Antuérpia, na Bélgica, ela conquistou o bronze no solo e integrou a equipe brasileira que ficou com a prata. A ginasta também fez parte da equipe medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Flávia Saraiva exibe a medalha de bronze no Mundial da Holanda (foto: MeloGym/CBG)

Além da conquista, um detalhe chamou a atenção durante a apresentação em Roterdã. Flávia competiu com um collant roxo desenhado pela companheira de seleção Jade Barbosa, a quem fez questão de agradecer após subir ao pódio.

"Eu sempre pedi um collant roxo para a Jade. Ela é uma irmã para mim, uma pessoa incrível que dedica o tempo dela para ajudar e incentivar a gente. Esse uniforme foi feito com muito carinho e pensado nos mínimos detalhes", revelou.

O bronze de Flávia encerrou a participação brasileira no Mundial de Roterdã com duas medalhas. No sábado (24), Rebeca Andrade havia garantido o lugar mais alto do pódio ao conquistar o tricampeonato mundial no salto.

Com mais uma medalha na carreira, Flavinha já projeta os próximos desafios da seleção brasileira. Ao final da entrevista, agradeceu pelo apoio recebido e demonstrou entusiasmo com a continuidade do ciclo olímpico.

"Obrigada pela torcida de todos. Ano que vem tem mais um Mundial e estamos muito animadas, porque vai ser um ciclo muito lindo para a nossa equipe", concluiu.