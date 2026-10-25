Prorrogação da votação gera dúvida entre mesários em colégio na Asa Norte

A comunicação sobre a prorrogação do horário de votação gerou incertezas e dúvida entre mesários e chefes de seção no Colégio Leonardo Da Vinci, na Asa Norte, neste domingo (25/10). A decisão de estender o funcionamento das urnas foi transmitida às equipes de apoio cerca de dez minutos após o fechamento habitual dos portões, horário em que alguns procedimentos de encerramento já haviam sido iniciados.

"A orientação foi manter a votação até as 19h, mas já geramos o boletim de urna. Até o momento, não nos informaram o que deverá ser feito. Estamos perdidos", comentou uma mesária que preferiu não se identificar.

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A medida de prorrogação ocorreu após determinação da Justiça Eleitoral para garantir que eleitores que enfrentaram filas ou instabilidades ao longo do dia em diferentes localidades pudessem exercer o direito ao voto. No entanto, por ter sido comunicada logo após as 17h, a orientação pegou de surpresa seções que já cumpriam o rito padrão de encerramento das urnas.

O Boletim de Urna (BU) é o relatório impresso emitido pela própria urna eletrônica assim que a votação é finalizada na seção. O documento oficial contém o registro de todos os votos computados naquela máquina — discriminando os votos nominais de cada candidato, brancos e nulos —, além da identificação da seção eleitoral e do total de eleitores que votaram.

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Como a emissão do BU consolida o fechamento da máquina para recepção de novos votos, as equipes locais aguardam diretrizes oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF) para definir os procedimentos operacionais a serem adotados nas seções em que o relatório já foi impresso.