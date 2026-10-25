Eleitores com mais de 70 anos mantêm compromisso com o voto em Águas Claras

Aos 82 anos, a aposentada Vera Helena Fatureto compareceu ao Centro Universitário Euro-Americano (Unieuro), em Águas Claras, para manter o compromisso com o voto - (crédito: Maria Eduarda Lavocat/CB/DA Press)

Eleitoras e eleitores com 70 anos ou mais não são obrigados a votar no Brasil, mas muitos seguem comparecendo às urnas para exercer o direito do voto no 2º turno neste domingo (25/10). Aos 82 anos, a aposentada Vera Helena Fatureto compareceu ao Centro Universitário Euro-Americano (Unieuro), em Águas Claras, para manter o compromisso com o voto.

Ela afirma que pretende continuar participando das eleições enquanto tiver condições. “Eu acho que a gente precisa votar em nome de todos os nossos direitos. A gente respeita o voto de cada um, mas também quer ser respeitado. O voto é o direito mais importante na democracia”, afirmou.

Acompanhada da filha, a comerciante Mara Lúcia Almeida Fatureto, de 58 anos, Vera disse que não pretende deixar de votar por causa de eventuais dificuldades de locomoção. “Se precisar, eu venho votar até de cadeira de rodas, mas venho. Pretendo votar até quando eu estiver consciente. Quero viver até os 100 anos e, se puder, votar até lá”, declarou.

Mãe e filha avaliaram positivamente a acessibilidade no local. Segundo elas, a organização costuma facilitar o acesso de pessoas idosas, priorizando os primeiros andares para quem tem mobilidade reduzida.

A estrutura também conta com rampas, elevador e cadeiras para auxiliar eleitores que necessitam de suporte. De acordo com Cássia Lopes Suuna, coordenadora de acessibilidade do local de votação, a equipe está disponível para ajudar quem precisa de auxílio para chegar às seções eleitorais, inclusive pessoas que utilizam cadeira de rodas.

Aos 81 anos, o aposentado José Martinez também compareceu às urnas, acompanhado do filho, Cleiton Gonçalves Dantas, de 45 anos, bancário. Para ele, votar é uma forma de contribuir para o futuro do país. “É o dever de cidadão, né? A gente quer ver o Brasil melhorar”, afirmou.

José Martinez também compareceu às urnas, acompanhado do filho, Cleiton Gonçalves Dantas (foto: Maria Eduarda Lavocat/CB/DA Press)

Já as irmãs Rita Cavalcante de Medeiros, de 83 anos, e Ângela Ruth, de 72, foram juntas ao local de votação para expressar suas opiniões e defender mudanças no país. Apesar de não serem mais obrigadas a votar, elas consideram importante continuar exercendo esse direito.

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“Eu quero externar minha vontade, quero contribuir para o Brasil”, afirmou Rita. Ângela também ressaltou a necessidade de mudanças que beneficiem a população. Para as duas, a participação nas eleições é uma maneira de contribuir para a construção de um país melhor.

As irmãs Rita Cavalcante de Medeiros, de 83 anos, e Ângela Ruth, de 72, foram juntas ao local de votação para expressar suas opiniões e defender mudanças no país (foto: Maria Eduarda Lavocat/CB/DA Press)



