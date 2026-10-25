Com entrada gratuita, SESI Lab celebra a Semana de Ciência e Tecnologia

Jovens interagem com experimentos de ciência e tecnologia no SESI Lab, que oferece entrada gratuita na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - (crédito: Gustavo Araujo/SESI Lab)

O SESI Lab oferece entrada gratuita de 27 de outubro a 1º de novembro durante a 23ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Com o tema Ciência Delas, o evento apoia a participação feminina na produção do conhecimento científico e reúne atividades interativas. No domingo (1º), a gratuidade conta com o oferecimento da Shell.

A programação apresenta a mostra Cinema, Ciência e Futuro na quarta-feira (28) e na quinta-feira (29), realizada com o Cine Pipoca no Rolê, da Universidade de Brasília. A iniciativa exibe curtas-metragens brasileiros e promove debates sobre mudanças climáticas, conservação do Cerrado e futuros sustentáveis.

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A superintendente de Cultura do SESI, Claudia Ramalho, destacou o programa SESI Lab Delas e afirmou que "o SESI Lab nasceu com a vocação de aproximar a ciência das pessoas, despertando a curiosidade e mostrando como o conhecimento científico está presente no nosso cotidiano. Ao integrar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e destacar o tema das mulheres na ciência, reforçamos também a importância de ampliar referências e oportunidades para meninas e jovens".

Mostra audiovisual e debates

As exibições reúnem produções e rodas de conversa divididas por turnos:

Quarta-feira (28/10), das 10h às 12h: exibição das obras "Vellozia", "Coexistência: natureza, produção e comércio no Cerrado Brasileiro" e "Vozes do Mangue", com o debate "Mudanças climáticas: de que território estamos falando?".

Quarta-feira (28/10), das 16h às 18h: exibição dos títulos "Osmose", "Ciência Delas" e "Futuro Delas", com a conversa "Quem pode produzir conhecimento?".

Quinta-feira (29/10), das 10h às 12h: apresentação dos documentários "Raízes do Cerrado: mulheres em luta pela conservação", "Tecendo o Ciclo: mulheres e águas" e "Encantadas: mulheres e suas lutas na Amazônia", com a roda "O território também é corpo?".

Quinta-feira (29/10), das 16h às 18h: exibição de "Ecos do Amanhã", "Florifruto" e "Heliana, a Menina que Virou Cientista", com o diálogo "O futuro ainda pode ser inventado?".

Oficinas e funcionamento

As atrações científicas de fluxo livre incluem "Pegada de Carbono: mensurando o invisível" e "Céu de Brasília". As atividades com vagas restritas contam com os jogos "Jornada da Descarbonização" e "Programando Rotas Urbanas", além das oficinas "Sapo Equilibrista" e "(Re)Criando 2050".

Os visitantes devem reservar a entrada gratuita pela plataforma digital ou na bilheteria física. As oficinas exigem a emissão de um segundo voucher presencialmente ou pelo site no próprio dia da atividade.

local: espaço no Setor Cultural Sul, ao lado da Rodoviária do Plano Piloto.

horários: terça a sexta-feira, das 9h às 18h; sábado, domingo e feriados, das 10h às 19h.

classificação indicativa: livre.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.