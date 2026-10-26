Jovem brasiliense cria plataforma para mapear contaminação por isopor no Lago Paranoá

Um site que mapeia a contaminação por isopor no Lago Paranoá está disponível. A plataforma foi desenvolvida por Tom Silva Nunes, um estudante do terceiro ano do ensino médio, de apenas 17 anos, e está disponível neste link. A plataforma colaborativa tem o objetivo de ajudar na preservação do lago.
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O protótipo foi moldado em impressora 3D e utiliza lentes e leds que fazem com que possíveis micropartículas de isopor existentes nas amostras de água reajam e brilhem quando misturadas ao componente químico Rodamina B. Esse sistema é integrado a uma rede de inteligência artificial treinada com imagens de partículas previamente confirmadas como isopor. A rede identifica as partículas nas imagens, classifica-as como isopor ou outros materiais e estima o tamanho daquelas classificadas como isopor.
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“O Isopor no Paranoá busca evidenciar a contaminação e apoiar a preservação do lago, mobilizando a população para enfrentar o problema que pode se fragmentar em partículas cada vez menores na água e somar esforços na preservação desse espaço que faz parte da vida da capital”, afirma o jovem.
Em diversos testes com amostras de água do Lago Paranoá, o sistema detectou partículas classificadas como isopor, motivando a criação do site para ampliar o levantamento com a participação de outras pessoas. Pela plataforma é possível informar o tamanho do isopor encontrado, a região do lago e se são pedaços maiores ou micropartículas, além de ter a opção de enviar fotos. As contribuições ficam reunidas em um mapa público. Não é necessário ter o equipamento para participar, quem encontra pedaços de isopor também pode registrar suas observações.
Para organizar o levantamento, o projeto divide o Lago Paranoá em nove regiões, das quais cinco começaram a ser exploradas com os primeiros registros publicados no site.