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MEIO AMBIENTE

Jovem brasiliense cria plataforma para mapear contaminação por isopor no Lago Paranoá

Tom Silva Nunes, 17 anos, criou um site colaborativo que permite a contribuição coletiva no mapeamento da contaminação por isopor no Lago Paranoá

Tom Silva Nunes criou plataforma para mapear contaminação por isopor no Lago Paranoá - (crédito: Divulgação)
Tom Silva Nunes criou plataforma para mapear contaminação por isopor no Lago Paranoá - (crédito: Divulgação)

Um site que mapeia a contaminação por isopor no Lago Paranoá está disponível. A plataforma foi desenvolvida por Tom Silva Nunes, um estudante do terceiro ano do ensino médio, de apenas 17 anos, e está disponível neste link. A plataforma colaborativa tem o objetivo de ajudar na preservação do lago. 

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O protótipo foi moldado em impressora 3D e utiliza lentes e leds que fazem com que possíveis micropartículas de isopor existentes nas amostras de água reajam e brilhem quando misturadas ao componente químico Rodamina B. Esse sistema é integrado a uma rede de inteligência artificial treinada com imagens de partículas previamente confirmadas como isopor. A rede identifica as partículas nas imagens, classifica-as como isopor ou outros materiais e estima o tamanho daquelas classificadas como isopor.

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O Isopor no Paranoá busca evidenciar a contaminação e apoiar a preservação do lago, mobilizando a população para enfrentar o problema que pode se fragmentar em partículas cada vez menores na água e somar esforços na preservação desse espaço que faz parte da vida da capital”, afirma o jovem.

Em diversos testes com amostras de água do Lago Paranoá, o sistema detectou partículas classificadas como isopor, motivando a criação do site para ampliar o levantamento com a participação de outras pessoas. Pela plataforma é possível informar o tamanho do isopor encontrado, a região do lago e se são pedaços maiores ou micropartículas, além de ter a opção de enviar fotos. As contribuições ficam reunidas em um mapa público. Não é necessário ter o equipamento para participar, quem encontra pedaços de isopor também pode registrar suas observações. 

Para organizar o levantamento, o projeto divide o Lago Paranoá em nove regiões, das quais cinco começaram a ser exploradas com os primeiros registros publicados no site. 

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Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 26/10/2026 19:07
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