Jovem brasiliense cria plataforma para mapear contaminação por isopor no Lago Paranoá

Um site que mapeia a contaminação por isopor no Lago Paranoá está disponível. A plataforma foi desenvolvida por Tom Silva Nunes, um estudante do terceiro ano do ensino médio, de apenas 17 anos, e está disponível neste link. A plataforma colaborativa tem o objetivo de ajudar na preservação do lago.

O protótipo foi moldado em impressora 3D e utiliza lentes e leds que fazem com que possíveis micropartículas de isopor existentes nas amostras de água reajam e brilhem quando misturadas ao componente químico Rodamina B. Esse sistema é integrado a uma rede de inteligência artificial treinada com imagens de partículas previamente confirmadas como isopor. A rede identifica as partículas nas imagens, classifica-as como isopor ou outros materiais e estima o tamanho daquelas classificadas como isopor.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“O Isopor no Paranoá busca evidenciar a contaminação e apoiar a preservação do lago, mobilizando a população para enfrentar o problema que pode se fragmentar em partículas cada vez menores na água e somar esforços na preservação desse espaço que faz parte da vida da capital”, afirma o jovem.

Em diversos testes com amostras de água do Lago Paranoá, o sistema detectou partículas classificadas como isopor, motivando a criação do site para ampliar o levantamento com a participação de outras pessoas. Pela plataforma é possível informar o tamanho do isopor encontrado, a região do lago e se são pedaços maiores ou micropartículas, além de ter a opção de enviar fotos. As contribuições ficam reunidas em um mapa público. Não é necessário ter o equipamento para participar, quem encontra pedaços de isopor também pode registrar suas observações.

Para organizar o levantamento, o projeto divide o Lago Paranoá em nove regiões, das quais cinco começaram a ser exploradas com os primeiros registros publicados no site.

Saiba Mais Cidades DF Secretaria de Saúde convoca 116 aprovados em concurso para médico

Secretaria de Saúde convoca 116 aprovados em concurso para médico Cidades DF Pós-eleições: 405 Norte tem limpeza e Esplanada é liberada nesta segunda

Pós-eleições: 405 Norte tem limpeza e Esplanada é liberada nesta segunda Cidades DF Semana tem previsão de chuva e calor, diz Inmet