Semana tem previsão de chuva e calor, diz Inmet

Previsão do Inmet é de calor e pancadas de chuva ao longo da semana - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O final da tarde desta segunda-feira (26/10), pós-eleições, deve ser marcado por chuvas no Distrito Federal. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as pancadas podem vir acompanhadas de trovoadas entre a tarde e o início da noite. A temperatura máxima deve ficar na casa dos 30°C na capital, mas as chuvas podem aliviar a sensação térmica ao longo do dia.

Segundo o meteorologista Wendell Fialho, o início das chuvas faz parte da primavera e é esperado nesse período do ano. O especialista destaca, ainda, que a previsão deve se manter ao longo da semana, com maior nebulosidade no céu, ameaçando chuvas mais intensas na capital. Na madrugada de hoje, algumas regiões, como Águas Claras, registraram pancadas de chuva com raios.

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