Pós-eleições: 405 Norte tem limpeza e Esplanada é liberada nesta segunda

Profissionais da SLU limpam vias comerciais da 404/405 Norte após noite de comemoração do resultado das eleições - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A.Press)

A manhã desta segunda-feira (26/10) foi marcada pela limpeza dos espaços públicos após as comemorações populares do resultado das eleições, realizadas na noite de domingo (25/10). Na comercial da 405 Norte, na Asa Norte, comerciantes e equipes de limpeza urbana trabalharam para retirar os resíduos deixados pela concentração de pessoas. Já na Esplanada dos Ministérios, o tráfego de veículos foi liberado após a interdição para o segundo turno eleitoral.

A operação do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) na 405 Norte começou às 6h. Centenas de sacos foram carregados com resíduos, principalmente garrafas PET e de vidro. A lavagem das calçadas e pistas da região também está sendo realizada pelos profissionais da empresa.

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Além das equipes do órgão, comerciantes e funcionários de estabelecimentos da região também se mobilizaram para limpar as fachadas de lojas e bares.

Já a Esplanada dos Ministérios foi liberada na manhã desta segunda-feira (26/10), após ter sido interditada para o esquema de segurança do segundo turno das eleições, realizado no domingo (25/10). O bloqueio restringiu o tráfego de veículos no trecho entre o Museu da República e o Balão do Presidente, da L2 à L4.

Com a liberação, o trânsito voltou a fluir no trecho, que permaneceu fechado durante o período eleitoral como parte das medidas de segurança adotadas para a votação.