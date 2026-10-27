Carro pega fogo no Gama e trânsito fica travado no sentido Plano Piloto

Via precisou ser interditada durante o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - (crédito: CBMDF/Reprodução)

Um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira (27/10), no Bação do Periquito, localizado no Gama. O veículo estava no sentido Plano Piloto, às 6h04, quando o incidente aconteceu. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar Distrito Federal (CBMDF), duas viaturas foram atender à ocorrência. Ninguém morreu ou ficou ferido. O trânsito na região foi impactado, especialmente devido à combinação com o horário de pico.

A fumaça excessiva tomava conta da via, que precisou ser interditada para a ação do Corpo de Bombeiros. Ainda conforme a corporação, os bombeiros se depararam com um carro cinza pegando fogo e, de imediato, combateram as chamas, realizando o gerenciamento de riscos. Até o momento de publicação desta matéria, a dinâmica do incêndio ainda não foi informada.

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