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Carro pega fogo no Gama e trânsito fica travado no sentido Plano Piloto

Veículo foi consumido pelo fogo na manhã desta terça-feira (27/10); Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas

Via precisou ser interditada durante o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - (crédito: CBMDF/Reprodução)
Via precisou ser interditada durante o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - (crédito: CBMDF/Reprodução)

Um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira (27/10), no Bação do Periquito, localizado no Gama. O veículo estava no sentido Plano Piloto, às 6h04, quando o incidente aconteceu. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar Distrito Federal (CBMDF), duas viaturas foram atender à ocorrência. Ninguém morreu ou ficou ferido. O trânsito na região foi impactado, especialmente devido à combinação com o horário de pico.

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A fumaça excessiva tomava conta da via, que precisou ser interditada para a ação do Corpo de Bombeiros. Ainda conforme a corporação, os bombeiros se depararam com um carro cinza pegando fogo e, de imediato, combateram as chamas, realizando o gerenciamento de riscos. Até o momento de publicação desta matéria, a dinâmica do incêndio ainda não foi informada.

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Beatriz Mascarenhas

Repórter

Formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), estagiou na editoria de Cidades, no Correio Braziliense e, posteriormente, integrou a equipe de Vida e Estilo no portal Metrópoles.

Por Beatriz Mascarenhas
postado em 27/10/2026 08:43
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