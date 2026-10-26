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Casa é tomada por incêndio em Arapoanga e bombeiros extinguem as chamas

Caso ocorreu nesta segunda-feira (26/10) na Quadra 15 em Arapoanga, por volta de 12h30. Não houve vítimas

Casa é tomada pelas chamas e bombeiros extinguem o fogo - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Casa é tomada pelas chamas e bombeiros extinguem o fogo - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Uma casa foi atingida por um incêndio na tarde desta segunda-feira (26/10). A ocorrência foi na Quadra 15 em Arapoanga, por volta de 12h30. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou quatro viaturas de socorro para o atendimento.

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No local, os bombeiros identificaram uma residência tomada pelo fogo e com grande quantidade de fumaça. Os militares logo iniciaram o combate às chamas, utilizando mangueiras pressurizadas, extinguindo as chamas do local e impedindo que se alastrasse para casas vizinhas. Após isso, foi feita a ventilação na residência e o rescaldo, para impedir que o fogo reacendesse.

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Não houve vítimas do incêndio. A casa ficou aos cuidados da proprietária.

*Estagiário sob supervisão de Patrick Selvatti

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José Ghesti

Estudante de Jornalismo do IESB, faço parte da editoria de Cidades DF no Correio Braziliense. Meus interesses são cultura e esporte.

Por José Ghesti
postado em 26/10/2026 17:24
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