Incêndio deixa Casa da Música no Paranoá destruída nesta segunda

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta segunda-feira (26/10), a uma ocorrência de incêndio na Casa da Música, na Quadra 2 do Paranoá. As chamas deixaram parte do prédio destruída. Quando a corporação chegou ao endereço, às 10h, encontrou muita fumaça saindo do local, mas sem registro de vítimas.

Devido à grande quantidade de material combustível no prédio, os bombeiros identificaram risco de o fogo se propagar para os estabelecimentos vizinhos. Com o uso de mangueiras pressurizadas com água, a corporação extinguiu as chamas. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.