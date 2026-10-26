Incêndio deixa Casa da Música no Paranoá destruída nesta segunda

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta segunda-feira (26/10), a uma ocorrência de incêndio na Casa da Música, na Quadra 2 do Paranoá. As chamas deixaram parte do prédio destruída. Quando a corporação chegou ao endereço, às 10h, encontrou muita fumaça saindo do local, mas sem registro de vítimas.
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Devido à grande quantidade de material combustível no prédio, os bombeiros identificaram risco de o fogo se propagar para os estabelecimentos vizinhos. Com o uso de mangueiras pressurizadas com água, a corporação extinguiu as chamas. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio.
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