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Incêndio deixa Casa da Música no Paranoá destruída nesta segunda

Ocorrência foi na manhã desta segunda-feira (26/10). Foram deixados danos materiais, sem registro de vítimas

Incêndio que atingiu Casa da Música deixou o espaço destruído - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Incêndio que atingiu Casa da Música deixou o espaço destruído - (crédito: Divulgação/CBMDF)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, na manhã desta segunda-feira (26/10), a uma ocorrência de incêndio na Casa da Música, na Quadra 2 do Paranoá. As chamas deixaram parte do prédio destruída. Quando a corporação chegou ao endereço, às 10h, encontrou muita fumaça saindo do local, mas sem registro de vítimas. 

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Devido à grande quantidade de material combustível no prédio, os bombeiros identificaram risco de o fogo se propagar para os estabelecimentos vizinhos. Com o uso de mangueiras pressurizadas com água, a corporação extinguiu as chamas. Até o momento, não há informações sobre as causas do incêndio. 

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/10/2026 15:14 / atualizado em 26/10/2026 15:45
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