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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Homem é preso após enforcar e esfaquear pescoço da companheira

Suspeito foi localizado em um carro nas proximidades da casa de um familiar, após o crime cometido contra a vítima

Projeto visa proibir condenados por violência em cargos comissionados no DF - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)
Projeto visa proibir condenados por violência em cargos comissionados no DF - (crédito: Arquivo/Agência Brasil)

Um homem de 34 anos foi preso por suspeita de enforcar e esfaquear o pescoço da companheira, de 32, no Núcleo Bandeirante. O indivíduo foi localizado por policiais militares dentro de um veículo, nas proximidades da residência de um familiar, com o apoio do serviço de inteligência da corporação, nesse domingo (25/10).

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A prisão ocorreu após a mulher relatar ter sido agredida pelo companheiro na Avenida Central do da região. Policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram ao endereço e encontraram a vítima. Devido à gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) também foi acionado para prestar atendimento.

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Após as agressões, a mulher foi encaminhada à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam I), onde a ocorrência foi registrada. O suspeito também foi levado à unidade policial e autuado por violência doméstica contra a mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha.

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/10/2026 22:02
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