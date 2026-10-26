Homem é preso após enforcar e esfaquear pescoço da companheira

Um homem de 34 anos foi preso por suspeita de enforcar e esfaquear o pescoço da companheira, de 32, no Núcleo Bandeirante. O indivíduo foi localizado por policiais militares dentro de um veículo, nas proximidades da residência de um familiar, com o apoio do serviço de inteligência da corporação, nesse domingo (25/10).

A prisão ocorreu após a mulher relatar ter sido agredida pelo companheiro na Avenida Central do da região. Policiais do 25º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foram ao endereço e encontraram a vítima. Devido à gravidade da situação, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) também foi acionado para prestar atendimento.

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Após as agressões, a mulher foi encaminhada à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam I), onde a ocorrência foi registrada. O suspeito também foi levado à unidade policial e autuado por violência doméstica contra a mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha.