Obituário: 36 funerais nesta terça-feira (27/10); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (27/10):
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Campo da Esperança
- Amauri Carvalho Cunha, 68 anos
- Ângela Vanderleia Almeida da Silva, 52 anos
- Guilherme Ferreira Fialho, 18 anos
- José Reis Santos Amorim, 83 anos
- Maria Zilda Barbosa Simões, 75 anos
- Marimilda Nóbrega de Carvalho, 78 anos
- Panagiotis Anastase Bokos, 93 anos
- Raimundo Pereira de Oliveira, 65 anos
- Wagner de Sousa Melo, 59 anos
Taguatinga
- Antônio Amâncio, 90 anos
- Delvani Fernandes de Carvalho, 46 anos
- Floriza Severo da Mata, 84 anos
- Genildo Severino da Silva, 51 anos
- Gustavo Alexandre Magalhães Silva, 32 anos
- João Pedro Brito dos Santos, 18 anos
- José Carlos dos Santos, 69 anos
- Josélia Rodrigues da Silva, 89 anos
- Julieta de Souza Porto, 87 anos
- Maria da Páscoa Souza Lima, 74 anos
- Maria de Lourdes Novaes Sales, 83 anos
- Maria do Carmo Vieira, 91 anos
- Maria Gorete Santos Campos, 75 anos
Gama
- Anderson da Costa Peixoto, 50 anos
- Guilherme Ferreira Garcia, 72 anos
- Matheus Sousa dos Santos, 4 anos
Planaltina
- Etelvina Maria Rosa dos Santos, 82 anos
- Geraldina Soares Machado Gomes, 81 anos
- Severo Celestino Dias, 54 anos
Sobradinho
- Deylza Câmara Souza, menos de 1 ano
- Jorge Wiler Dias, 49 anos
- José Gomes Pereira, 70 anos
- Vicente Felipe da Silva, 75 anos
Jardim Metropolitano
- Glicéria Lourenço de Oliveira, 80 anos
- Inês Mendes de Carvalho Nerys, 78 anos
- Marco Aurelio Ordones de Castro, 86 anos (cremação)
- Teresa de Jesús Ortiz Sánchez, 80 anos (cremação)
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postado em 27/10/2026 17:12