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Obituário: 36 funerais nesta terça-feira (27/10); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 27 de outubro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (27/10): 

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Campo da Esperança

  • Amauri Carvalho Cunha, 68 anos
  • Ângela Vanderleia Almeida da Silva, 52 anos
  • Guilherme Ferreira Fialho, 18 anos
  • José Reis Santos Amorim, 83 anos
  • Maria Zilda Barbosa Simões, 75 anos
  • Marimilda Nóbrega de Carvalho, 78 anos
  • Panagiotis Anastase Bokos, 93 anos
  • Raimundo Pereira de Oliveira, 65 anos
  • Wagner de Sousa Melo, 59 anos

Taguatinga

  • Antônio Amâncio, 90 anos
  • Delvani Fernandes de Carvalho, 46 anos
  • Floriza Severo da Mata, 84 anos
  • Genildo Severino da Silva, 51 anos
  • Gustavo Alexandre Magalhães Silva, 32 anos
  • João Pedro Brito dos Santos, 18 anos
  • José Carlos dos Santos, 69 anos
  • Josélia Rodrigues da Silva, 89 anos
  • Julieta de Souza Porto, 87 anos
  • Maria da Páscoa Souza Lima, 74 anos
  • Maria de Lourdes Novaes Sales, 83 anos
  • Maria do Carmo Vieira, 91 anos
  • Maria Gorete Santos Campos, 75 anos

Gama

  • Anderson da Costa Peixoto, 50 anos
  • Guilherme Ferreira Garcia, 72 anos
  • Matheus Sousa dos Santos, 4 anos

Planaltina

  • Etelvina Maria Rosa dos Santos, 82 anos
  • Geraldina Soares Machado Gomes, 81 anos
  • Severo Celestino Dias, 54 anos

Sobradinho

  • Deylza Câmara Souza, menos de 1 ano
  • Jorge Wiler Dias, 49 anos
  • José Gomes Pereira, 70 anos
  • Vicente Felipe da Silva, 75 anos

Jardim Metropolitano

  • Glicéria Lourenço de Oliveira, 80 anos
  • Inês Mendes de Carvalho Nerys, 78 anos
  • Marco Aurelio Ordones de Castro, 86 anos (cremação)
  • Teresa de Jesús Ortiz Sánchez, 80 anos (cremação)

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 27/10/2026 17:12
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