Obituário: 36 funerais nesta terça-feira (27/10); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta terça-feira (27/10):

Campo da Esperança



Amauri Carvalho Cunha, 68 anos



Ângela Vanderleia Almeida da Silva, 52 anos



Guilherme Ferreira Fialho, 18 anos



José Reis Santos Amorim, 83 anos



Maria Zilda Barbosa Simões, 75 anos



Marimilda Nóbrega de Carvalho, 78 anos



Panagiotis Anastase Bokos, 93 anos



Raimundo Pereira de Oliveira, 65 anos



Wagner de Sousa Melo, 59 anos

Taguatinga



Antônio Amâncio, 90 anos



Delvani Fernandes de Carvalho, 46 anos



Floriza Severo da Mata, 84 anos



Genildo Severino da Silva, 51 anos



Gustavo Alexandre Magalhães Silva, 32 anos



João Pedro Brito dos Santos, 18 anos



José Carlos dos Santos, 69 anos



Josélia Rodrigues da Silva, 89 anos



Julieta de Souza Porto, 87 anos



Maria da Páscoa Souza Lima, 74 anos



Maria de Lourdes Novaes Sales, 83 anos



Maria do Carmo Vieira, 91 anos



Maria Gorete Santos Campos, 75 anos

Gama



Anderson da Costa Peixoto, 50 anos



Guilherme Ferreira Garcia, 72 anos



Matheus Sousa dos Santos, 4 anos

Planaltina



Etelvina Maria Rosa dos Santos, 82 anos



Geraldina Soares Machado Gomes, 81 anos



Severo Celestino Dias, 54 anos

Sobradinho



Deylza Câmara Souza, menos de 1 ano



Jorge Wiler Dias, 49 anos



José Gomes Pereira, 70 anos



Vicente Felipe da Silva, 75 anos



Jardim Metropolitano



Glicéria Lourenço de Oliveira, 80 anos



Inês Mendes de Carvalho Nerys, 78 anos



Marco Aurelio Ordones de Castro, 86 anos (cremação)



Teresa de Jesús Ortiz Sánchez, 80 anos (cremação)

Saiba Mais Cidades DF Brasília ficará sem voos diretos para os EUA a partir de fevereiro de 2027

Brasília ficará sem voos diretos para os EUA a partir de fevereiro de 2027 Cidades DF Na Hora terá atividades suspensas nesta sexta-feira e sábado

Na Hora terá atividades suspensas nesta sexta-feira e sábado Cidades DF DF terá ações de acolhimento no Sol Nascente/Pôr do Sol e no Plano Piloto