DF terá ações de acolhimento no Sol Nascente/Pôr do Sol e no Plano Piloto

Abordagem contempla a oferta de diferentes serviços a pessoas instaladas em endereços irregulares - (crédito: Foto: Agência Brasília)

O Distrito Federal terá ações de acolhimento e assistência social para pessoas em situação de vulnerabilidade. As ações estão previstas para começar às 9h desta terça-feira (27/10) e ocorrerão em dez endereços distintos no Sol Nascente/Pôr do Sol e no Plano Piloto.

A atuação será coordenada pela Casa Civil e envolve diversas secretarias como a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES-DF), a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), entre outras. Além também de terem apoio da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

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De acordo com a DF Legal, as pessoas em situação de vulnerabilidade receberão ofertas de serviços em áreas como saúde, educação e assistência social, além de orientações sobre cuidados com animais domésticos e benefícios como deslocamento interestadual.

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Também será oferecido um auxílio de R$ 600 para as pessoas que não têm condição de pagar aluguel. Terão disponibilidade também para ingressarem em abrigos, programas de qualificação profissional e o cadastro para unidades habitacionais.

Após o atendimento, a DF Legal fará o desmonte das estruturas e o transporte dos pertences pessoais para o local indicado pelo ocupante. Caso não haja um local indicado, os objetos serão levados a um depósito, localizado no SIA Trecho 4, lotes 1380/1420. Para não haver custos para o responsável, a retirada deve ser feita em até 60 dias.

O local das ações em Sol Nascente/Pôr do Sol será no Parque Urbano, no Estacionamento da Fábrica Social e no Parque Linear Grotão. Já no Plano Piloto, será no Setor Comercial Sul (SCS) nas quadras 2, 3, 4, 5 e 6.

*Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel



