Na Hora terá atividades suspensas nesta sexta-feira e sábado

As unidades de atendimento do Na Hora estarão com as atividades suspensas nesta sexta-feira (30/10), que será ponto facultativo determinado pelo GDF, e no sábado (31/10). A medida foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) nesta segunda-feira (26/10) e estabelecida pela Portaria nº 1009.

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De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), a suspensão nos dois dias ocorre em razão do Dia do Servidor, comemorado em 28 de outubro e deixado para a sexta-feira, e também do feriado de Dia dos Finados, na segunda-feira (2/11).

Os serviços do Na Hora voltarão a funcionar normalmente a partir de terça-feira (3/11).