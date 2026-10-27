Brasília ficará sem voos diretos para os EUA a partir de fevereiro de 2027

A GOL afirma que não há previsão de retomada dessas rotas. A rota para Cancún, no México, já tinha sido encerrada em agosto - (crédito: Reprodução Instagram @aeroportobsb )

A partir de fevereiro de 2027, o Aeroporto de Brasília não terá voos diretos para os Estados Unidos. A GOL Linhas Aéreas vai suspender as rotas que ligam a capital federal a Miami e Orlando, além de Buenos Aires.

A Inframerica, administradora do terminal, confirmou a decisão nesta segunda-feira (26/10). É a primeira vez, desde 2009, que o Distrito Federal fica sem ligação aérea direta com o território norte-americano. De acordo com a companhia, o corte faz parte de uma reestruturação da malha aérea.

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A principal razão alegada é a alta do querosene de aviação (QAV), um dos itens de maior peso nos custos operacionais das empresas do setor. A GOL afirma que não há previsão de retomada dessas rotas. A rota para Cancún, no México, já tinha sido encerrada em agosto.

Menos destinos

Com a mudança, o número de cidades no exterior atendidas por voos diretos a partir da capital cai de nove para cinco. Seguem no portfólio do aeroporto as conexões com Lisboa, Cidade do Panamá, Santiago, Lima e Bogotá.

Em nota, a Inframerica disse confiar no potencial do Distrito Federal para atrair rotas internacionais. A concessionária afirmou que mantém negociações com companhias aéreas brasileiras e estrangeiras para ampliar a oferta de voos ao exterior e consolidar Brasília como um dos principais polos de conexão do país.

Passageiros com bilhetes já emitidos para os trechos cancelados devem buscar informações nos canais oficiais da GOL.