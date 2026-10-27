Dupla faccionada morta em confronto entregaria drogas e pistolas em Ceilândia

Membros do PCC suspeitos de mandar executar rivais morrem em confronto com a polícia - (crédito: Material cedido ao Correio)

Dois homens foram mortos em confronto com policiais militares de Goiás, tarde desta terça-feira (27/10). Segundo as investigações, Klecio Maranhão Oliveira e Marcos Vinicius Silva Araújo, apelidados como China e Koreia, respectivamente, têm envolvimento em pelo menos três homicídios. Eles foram abordados na BR-070, sentido Águas Lindas, quando iriam, de acordo com a polícia, entregar drogas e armas em um endereço de Ceilândia.

De acordo com a PMGO, a dupla fazia viagens recorrentes de Águas Lindas de Goiás para o DF para a entrega de entorpecentes e pistolas a bocas de fumo. Os locais de negociação eram sempre distintos, para despistar a polícia. Nesta tarde, a corporação recebeu informações sobre um novo trajeto. Klecio e Marcos saíram em um HB20 preto em posse de oito porções de drogas — sete de maconha e uma de cocaína.

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O tenente Franco Junior, da CPE Entorno Oeste, participou da operação e afirmou ao Correio que foram feitas várias tentativas de parada do veículo, mas os suspeitos teriam descido do carro, fugido a pé e atirado contra as equipes. Os dois foram baleados, socorridos e levados a uma unidade de saúde, mas não resistiram.

Nos registros policiais, Marcos aparece como envolvido em dois homicídios cometidos quando era menor de idade. Klecio era investigado por ordenar um assassinato ocorrido há cerca de um mês, no bairro Santa Lúcia, em Águas Lindas. Os dois também seriam membros do Primeiro Comando da Capital (PCC).

No carro em que estavam, foram apreendidas porções de maconha e três armas. Uma pistola continha seletor de rajada.