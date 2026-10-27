Membros do PCC envolvidos na execução de rivais morrem em confronto com a polícia

Membros do PCC suspeitos de mandar executar rivais morrem em confronto com a polícia - (crédito: Material cedido ao Correio)

Dois criminosos suspeitos de integrarem a facção Primeiro Comando da Capital (PCC) morreram ao entrar em confronto com polícias militares do Estado de Goiás, na tarde desta terça-feira (27/10). O tiroteio ocorreu na BR-070, sentido Águas Lindas, no momento em que a dupla se deslocava do município goiano para abastecer bocas de fumo com drogas em Ceilândia, informou a PMGO.

Os dois suspeitos foram identificados como Klecio Maranhão Oliveira e Marcos Vinicius Silva Araújo, apelidados como “China” e “Koreia”, respectivamente. Ambos eram moradores de Águas Lindas de Goiás e envolvidos, segundo a PM, em homicídios praticados contra membros de uma facção rival.

De acordo com o major Jorge Paiva, da PMGO, a operação iniciou, após a descoberta de que a dupla estaria no controle do tráfico de drogas do bairro Santa Lúcia, em Águas Lindas. A polícia tinha em posse imagens e vídeos dos dois em posse de armas e dinheiro. O conteúdo era postado nas redes sociais como meio de ostentação e intimidação aos rivais.

“Identificamos a placa e o modelo do veículo utilizado pelos infratores e, na divisa de estados, na BR-070, na altura do KM-1, foi possível visualizar o veículo e foi dada a voz de parada através de sinais sonoros e luminosos da viatura. Porém, os autores fugiram. Interceptamos o carro, os dois desceram efetuando disparos contra os policiais que, de pronto, revidaram a injusta agressão também com disparos", detalhou o major.

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De acordo com a PM, os dois foram encaminhados à UPA com vida, mas não resistiram. No carro em que estavam, foram apreendidas porções de maconha e três armas, sendo duas com seletor de rajada.