Foragido de operação é preso em Ceilândia e polícia apreende droga

Substância embalada a vácuo foi identificada pela corporação como concentrado de maconha, conhecido como cera, wax ou BHO - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu, na noite dessa segunda-feira (26/10), em Ceilândia, Vitor Rodrigues de Souza, conhecido como Diamantão. Ele era foragido da operação Estatuto, que investiga homicídios atribuídos a integrantes de uma facção criminosa em São Sebastião.

Segundo a corporação, o suspeito foi localizado por volta das 20h, no Setor N de Ceilândia Sul. Ao perceber a aproximação dos policiais da 30ª Delegacia de Polícia, ele tentou escapar pelos telhados de casas vizinhas, mas foi alcançado. A ação teve apoio da Divisão de Operações Aéreas (DOA).

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Cerca de uma hora e meia depois, os investigadores foram a outro imóvel no mesmo setor, onde, segundo as apurações, estaria escondido um segundo foragido, acompanhado de uma mulher. Os dois, porém, não foram encontrados.

A mãe da mulher, moradora da residência, disse aos policiais que a filha recebia encomendas de outros estados pelos Correios. De acordo com o delegado Thiago Peralva, naquele dia, havia chegado um pacote do Rio de Janeiro com conteúdo declarado era um gabinete de computador. A embalagem, no entanto, apresentava forte odor de droga, de acordo com a PCDF.

Com autorização da moradora, registrada em vídeo, os policiais abriram o pacote e encontraram, dentro do gabinete, uma substância embalada a vácuo identificada pela corporação como concentrado de maconha, conhecido como cera, wax ou BHO. O produto tem alta concentração de THC, principal composto psicoativo da cannabis.

A substância e a embalagem original, com a etiqueta de postagem, foram apreendidas e encaminhadas ao Instituto de Criminalística da PCDF para análise.

Informações sobre foragidos e tráfico de drogas podem ser repassadas anonimamente à Polícia Civil pelo Disque-Denúncia 197.