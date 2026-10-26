Homem é preso ao desacatar PM que fazia segurança na casa de Bolsonaro

Um homem foi preso por desacato ao discutir com um policial militar que fazia a segurança no perímetro próximo à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico. O caso ocorreu na noite deste domingo (25/10).
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A Polícia Militar negou que houve tentativa de invasão e confirmou o desacato ao policial. Não foi informado, no entanto, o que o homem teria dito ao militar nem a corrente ideológica dele.
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O autor foi detido e conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) para registro da ocorrência.
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Por Darcianne Diogo
postado em 26/10/2026 00:43