Homem é preso ao desacatar PM que fazia segurança na casa de Bolsonaro

23/06/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Depoimento do ex presidente Jair Bolsonaro em sua casa no condomínio Solar de Brasília, sobre a arma encontrada com militar. - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um homem foi preso por desacato ao discutir com um policial militar que fazia a segurança no perímetro próximo à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, no condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico. O caso ocorreu na noite deste domingo (25/10).

A Polícia Militar negou que houve tentativa de invasão e confirmou o desacato ao policial. Não foi informado, no entanto, o que o homem teria dito ao militar nem a corrente ideológica dele.

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O autor foi detido e conduzido à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) para registro da ocorrência.