UnB lamenta morte de Denys Carvalho, ativista da valorização da população negra

A Secretaria de Direitos Humanos da Universidade de Brasília (SDH/UnB), por meio do Centro de Convivência Negra Lélia Gonzalez (CCNLG), lamentou a morte do ativista Denysberg Carvalho, no domingo (25/10), aos 41 anos.

Denys, como era conhecido, contribuiu para o desenvolvimento de projetos voltados à valorização da população negra, ao enfrentamento do racismo, à promoção dos direitos humanos e ao fortalecimento da permanência estudantil.

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"Mais do que sua contribuição aos projetos, Denys deixa uma trajetória de compromisso com a coletividade, com a valorização das identidades negras e com a construção de uma universidade mais diversa, acolhedora e comprometida com a justiça social", diz a nota publicada nas redes sociais.

Projetos

A SDH destacou alguns dos projetos dos quais o ativista participou, como o Mídia de Comunicação Negra (comNEGRA), dedicado à valorização e à difusão dos saberes e da cultura afro-brasileira; o Educação Dialógica e as Relações Homens-Mundo, voltado à formação, à inclusão e ao fortalecimento da cidadania; e o Vagas e Oportunidades, que promoveu ações de acolhimento psicossocial, desenvolvimento humano e qualificação profissional.

Denys também teve participação ativa no Programa AfroAtitude, contribuindo para iniciativas que fortaleceram os vínculos entre a universidade, a comunidade negra e a sociedade.

"Sua presença, suas contribuições e os vínculos construídos ao longo desses anos permanecerão na memória do CCNLG e de todas as pessoas que compartilharam essa caminhada", acrescenta a nota.

A instituição também expressou solidariedade aos familiares, amigos, colegas e a todas as pessoas que conviveram com Denys.