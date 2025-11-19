"Não podemos anistiar violações", diz historiadora

Historiadora e professora da Universidade de Brasília (UnB), Ana Flávia Magalhães destacou a importância da reparação histórica para que a população negra ocupe o espaço merecido na sociedade e frustre o que ela chamou de “projeto de desumanização”. A docente participou, nesta quarta-feira (19/11), do CB Debate Histórias de consciência - Mulheres em Movimento no painel “Juntas e mais fortes: o poder dos coletivos negros”.

“Estamos há mais de 200 anos atuando para frustrar esse projeto de desumanização. É tempo de debater a reparação, e a reparação passa por não anistiar as violações que têm sido naturalizadas e legitimadas há séculos”, ressaltou.

Ana Flávia enfatizou ainda a relevância da mulher negra na sociedade. “Mulheres negras têm papel decisivo na movimentação de suas comunidades” afirmou. “O Brasil é o país com a maior população negra fora do continente africano. Precisamos pensar a população a partir de raça e gênero, e as mulheres negras são o maior segmento”, lembrou.

