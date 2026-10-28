Pastor é preso por suspeita de vender lotes irregulares na Estrutural

A ação faz parte da operação Possessor Injustus, deflagrada por policiais da Coordenação Especial de Proteção ao Meio Ambiente (Cepema), da Delegacia de Meio Ambiente (Dema) - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um líder religioso que se apresenta como pastor foi preso preventivamente na manhã desta quarta-feira (28/10), suspeito de comercializar irregularmente terrenos na região conhecida como Cabeceira do Valo, na Estrutural, no Distrito Federal. A Polícia Civil (PCDF) também cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em endereços ligados a outros investigados.

A ação faz parte da operação Possessor Injustus, deflagrada por policiais da Coordenação Especial de Proteção ao Meio Ambiente (Cepema), da Delegacia de Meio Ambiente (Dema). O objetivo é reunir provas sobre o parcelamento irregular do solo para fins urbanos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo o delegado à frente da investigação, Rafael Póvoas, o principal suspeito vendia lotes na região, principalmente a moradores da própria Estrutural. Ele alerta ainda que a área não pode ser regularizada. Há estudos no Governo do Distrito Federal (GDF) para destinar o terreno à implantação de um parque ou equipamento público.

A compra de lotes na localidade pode provocar prejuízos financeiros aos compradores, que correm o risco de perder o dinheiro investido e ter construções demolidas. A Polícia Civil ressalta que a aquisição dos terrenos não garante a regularização futura e orienta a população a verificar a situação jurídica e urbanística dos imóveis antes de realizar pagamentos.