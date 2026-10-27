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Furto

Polícia prende mulher que pagou R$ 400 por equipamentos furtados de vocalista

Furto ocorreu na terça-feira passada (20/10) na 706 Norte. Itens furtados foram avaliados em R$ 25 mil

Itens foram recuperados - (crédito: PCDF/Divulgação)
Itens foram recuperados - (crédito: PCDF/Divulgação)

A Polícia Civil (PCDF) recuperou parte dos equipamentos musicais furtados do porta-malas do carro do vocalista da Banda Magoo, do Distrito Federal. Uma mulher de 32 anos foi presa nesta terça-feira (27/10) por receptação. 

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O crime ocorreu na terça-feira (20/10) na 706 Norte. Segundo as investigações, o suspeito, que é traficante da quadra, arrombou o porta-malas e levou cerca de R$ 25 mil em instrumentos musicais. 

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Policiais da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI/PCDF) identificaram a mulher responsável por comprar os objetos. Segundo as investigações, o furtador e ela já se conheciam de negociações ilícitas anteriores. Ela alegou ter pagado R$ 400 pelos itens e confessou que revenderia por R$ 7 mil. 

As investigações seguem com o objetivo de localizar o único equipamento ainda não recuperado, identificar o autor do furto e esclarecer a cadeia de comercialização dos objetos subtraídos.

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Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Vencedora do Prêmio Sebrae 2025 nas categorias local e regional. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 27/10/2026 21:55
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