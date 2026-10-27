PCDF prende, na Paraíba, homem que descumpriu medidas protetivas contra ex

Contra o foragido havia mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência - (crédito: PCDF/Divulgação)

A 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) prendeu, nesta terça-feira (27/10), um homem de 36 anos foragido da Justiça por descumprir medidas protetivas contra a ex-companheira. A prisão foi efetuada no município de Itaporanga, no Sertão da Paraíba, com apoio operacional do Grupo Tático Especial (GTE) da 17ª Delegacia Seccional da Polícia Civil da Paraíba, a partir de informações de inteligência repassadas pela 30ª DP.

Contra o foragido havia mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. O homem é investigado por violência doméstica contra a ex-companheira, que foi ameaçada e agredida por ele.

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Após a concessão de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, ele as descumpriu, o que levou a Justiça a decretar sua prisão preventiva em junho de 2025. O autor fugiu inicialmente para São Paulo, retornou para o DF e foi para a Paraíba. Mesmo foragido, continuou a ameaçar a ex e as filhas por meio de mensagens de aplicativo, informou a polícia.



