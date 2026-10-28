Flávio Bolsonaro teria chegado aos EUA pela Flórida, diz BBC

ofilho mais velho de Jair Bolsonaro também teria encontrado o irmão, Eduardo Bolsonaro, no local de desembarque - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O senador Flávio Bolsonaro teria chegado à Flórida após deixar o Brasil, mesmo com a determinação de entregar os passaportes. As informações são da BBC, que também afirma que o filho mais velho de Jair Bolsonaro teria encontrado o irmão, Eduardo Bolsonaro, no local de desembarque.

No entanto, a rota utilizada pelo senador ainda não está totalmente clara. A expectativa é de que Flávio conceda uma entrevista coletiva nesta quarta-feira (28/10).

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De acordo com fontes na Polícia Federal, consultadas pelo Correio, a suspeita é de que a ação teria sido coordenada pelo secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio.

A situação foi informada ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para que ele decida sobre o caso. De acordo com as fontes consultadas, Flávio usou um passaporte italiano para ingressar em solo norte-americano.

Em solo norte-americano, ele deve afirmar que é perseguido político no Brasil e pedirá asilo ao governo de Donald Trump. Flávio é investigado em dois inquéritos que correm no Supremo. Não havia pedido de prisão, mas somente de apreensão dos passaportes.

No entanto, diante da situação, pessoas próximas a Moraes avaliam que ele pode determinar a prisão e pedir a inclusão do nome do senador na lista da Polícia Internacional.

*Matéria em atualização