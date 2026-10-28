Quem é Rafael Fonteles, governador reeleito no Piauí e cotado para Fazenda

Rafael Fonteles é reeleito governador do Piauí no primeiro turno - (crédito: Reprodução/ Secom Governo do Piauí )

O governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT), ganhou destaque ao participar ativamente da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Após estas eleições, passou a ser um dos cotados para assumir o Ministério da Fazenda no quarto mandato do petista, ou eventualmente ocupar outra vaga de peso. O vice-presidente Geraldo Alckmin é considerado hoje o favorito para a Fazenda.

Fonteles estreou urnas em 2022, quando se elegeu governador derrotando "medalhões" da política local. Em seu primeiro mandato, fez o Piauí registrar índices socioeconômicos positivos. Nestas eleições, reelegeu-se ainda em primeiro turno, com a maior votação proporcional do País.

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Após a vitória no Estado, entrou no time de Lula na campanha pela reeleição, sendo considerado um dos nomes fundamentais para a virada do presidente sobre Flávio Bolsonaro (PL), que havia terminado o primeiro turno à frente do petista nos votos validos.

Publicamente, Fonteles tem negado conversas para assumir a pasta.

Para Mateus França, secretário de comunicação do PT do Piauí, ele é o rosto de um "novo PT" e "um nome regional que passará a ser conhecido nacionalmente".

"Se vai ter um cargo direto não dá para dizer, mas certamente é um nome que vai ter mais espaço no governo federal", disse França sobre a possibilidade do governador assumir um ministério.

O governador é descrito por colegas como "gênio". Na Universidade Federal do Piauí, formou-se em Matemática na metade do tempo previsto para a graduação. Aos 21 anos, obteve o título de mestre na área.

Citado duas vezes no discurso de Lula

No primeiro discurso após a vitória no segundo turno, Lula disse que Fonteles foi o responsável por lhe dar o primeiro aparelho de celular de sua vida, com o qual passará a se comunicar diretamente com a população.

Na mesma noite, o presidente voltou a citá-lo no trio elétrico na avenida Paulista, afirmando que ele "enterrou a carreira do Ciro Nogueira no Estado do Piauí".

Demolidor de medalhões

Em 2026, concorrendo à reeleição, Fonteles venceu a disputa ainda em primeiro turno, superando Joel Rodrigues, do PP, nome apoiado pelo senador Ciro Nogueira (PP). Rodrigues foi quatro vezes prefeito de Floriano, um principais colégios eleitorais do Piauí.

A vitória de Fonteles sobre um "medalhão" da política local repete seu próprio feito em 2022, quando, estreando nas urnas, derrotou Silvio Mendes (União Brasil) na disputa pelo Executivo local. Mendes foi prefeito de Teresina de 2005 a 2010 e voltou ao comando da capital estadual a partir de 2025.

Os números da gestão Fonteles

Segundo dados divulgados pelo Governo do Piauí, nos três primeiros anos do mandato de Fonteles, o Estado atraiu R$ 44,7 bilhões em investimentos e registrou 376 mil vínculos formais de trabalho.

Segundo dados do Banco do Nordeste, em 2025, o Estado apresentou um crescimento de 7% de seu Produto Interno Bruto (PIB), chegando a R$ 93 bilhões.

Em 2025, o Piauí registrou o melhor desempenho em matemática no ensino médio, segundo dados reunidos pela entidade Todos Pela Educação. De acordo com a associação, a universalização do ensino integral no Estado, promovida sob a gestão Fonteles, é um caso único no País.

De acordo com pesquisa do Datafolha realizada em agosto de 2026, a gestão de Fonteles é aprovada por 72% dos piauienses, enquanto 23% desaprovam seu trabalho.